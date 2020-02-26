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Coronavirus. Remedios caseros, visión global del S. Inmune, potentes antivíricos con Manuel Vidal
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460 views • February 26, 2020
Coronavirus. Remedios caseros, visión global del S. Inmune, potentes antivíricos con Manuel Vidal
Desde una visión global del sistema inmunitario, se dan soluciones para fortalecerlo. También remedios naturales caseros antivíricos para el coronavirus, y otros que puedes comprar, como los aceites esenciales. Estas recomendaciones no pretenden sustituir el tratamiento médico, si estas tomando alguna medicación o vas a tomarla consulta a tu médico. Agradezco cualquier aporte, dudas, sugerencias en comentarios. Grabado en la playa de Chipiona Cádiz España
MANUEL VIDAL SANTOS
Manuel Vidal Santos, Naturópata holístico, dietista. Acupuntura kinesiología, quiromasaje regresiones, risoterapia, sesiones de ADN transmutador.
Facebook: Manuel Vidal Santos
YouTube: ADN88888
[email protected]
Whatssap: +34 615 47 56 30
LISTADO CON TODOS LOS VIDEOS DE MANUEL EN YOUTUBE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_Hje8w_g6jWLziShsDbs2odvcG
#ManuelSantosVidal, #AulasPandora, #LaCajadePandoraVídeo, #ViajesPandora, #LuisPalacios, #LoloVidal
.................................
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Desde una visión global del sistema inmunitario, se dan soluciones para fortalecerlo. También remedios naturales caseros antivíricos para el coronavirus, y otros que puedes comprar, como los aceites esenciales. Estas recomendaciones no pretenden sustituir el tratamiento médico, si estas tomando alguna medicación o vas a tomarla consulta a tu médico. Agradezco cualquier aporte, dudas, sugerencias en comentarios. Grabado en la playa de Chipiona Cádiz España
MANUEL VIDAL SANTOS
Manuel Vidal Santos, Naturópata holístico, dietista. Acupuntura kinesiología, quiromasaje regresiones, risoterapia, sesiones de ADN transmutador.
Facebook: Manuel Vidal Santos
YouTube: ADN88888
[email protected]
Whatssap: +34 615 47 56 30
LISTADO CON TODOS LOS VIDEOS DE MANUEL EN YOUTUBE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWWUD1I_Hje8w_g6jWLziShsDbs2odvcG
#ManuelSantosVidal, #AulasPandora, #LaCajadePandoraVídeo, #ViajesPandora, #LuisPalacios, #LoloVidal
.................................
Temas Claves, Luis Palacios, La Caja de Pandora, Manuel Vidal Santos, Aulas Pandora, Viajes Pandora, Coronavirus, Remedios caseros, visión global del S. Inmune, potentes antivíricos, visión global del sistema inmunitario, soluciones, remedios naturales caseros antivíricos para el coronavirus, aceites esenciales, tratamiento médico,
*********************************************************
Suscríbete a nuestra newsletter: http://bit.ly/33seSw0
Haz clic en este enlace para unirte al grupo de Telegram de LA CAJA DE PANDORA: https://t.me/joinchat/PIOGBBRSxnZkcVapcNRoNQ
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