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2RCB-Vi berättar hur vi tror 9/11 genomfördes
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3 views • December 10, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik och Martin. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
Det är enklare att lura någon än att få denna att inse att han blev lurad från början. Många låser sitt tänkande när de nått en viss komfortzon och vad som stämmer överens med den för tillfället rådande världsbilden hos individen i fråga. Vi guidar lyssnarna igenom diverse olika fallgropar när det gäller 9/11 och har dessutom lagt in några intressanta youtubeklipp som behandlar 9/11.
Det är enklare att lura någon än att få denna att inse att han blev lurad från början. Många låser sitt tänkande när de nått en viss komfortzon och vad som stämmer överens med den för tillfället rådande världsbilden hos individen i fråga. Vi guidar lyssnarna igenom diverse olika fallgropar när det gäller 9/11 och har dessutom lagt in några intressanta youtubeklipp som behandlar 9/11.
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