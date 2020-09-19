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Covid & Big Pharma, tyrannie sous prétexte sanitaire - Une Heure de Vérités avec le Dr Delépine
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145 views • September 19, 2020
31 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=4O9LUTCDFjU&;feature=emb_logo
Médias-Presse-Infos : https://www.youtube.com/channel/UCzkvdLzgFecbUBRdgPX3RLg
Le Docteur Gérard Delépine répond aux questions d'Alain Escada pour l'émission Une Heure de Vérités. Mensonges et manipulations concernant le Covid 19, inexistence d'une seconde vague, tyrannie sous prétexte sanitaire, dangers du masque, dangers du vaccin annoncé, corruption organisée par Big Pharma, nécessité de résister au plan de Bill Gates,...
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Le Docteur Gérard Delépine répond aux questions d'Alain Escada pour l'émission Une Heure de Vérités. Mensonges et manipulations concernant le Covid 19, inexistence d'une seconde vague, tyrannie sous prétexte sanitaire, dangers du masque, dangers du vaccin annoncé, corruption organisée par Big Pharma, nécessité de résister au plan de Bill Gates,...
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