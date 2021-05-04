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The data on masks is clear (РЕЗУЛТАТИТЕ ОД НОСЕЊЕТО МАСКИ СЕ ЈАСНИ!)
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50 views • May 04, 2021
Носењето на маски стана неизбежен дел од секојдневието бидејќи скоро во цел свет покрај препораките, беа изречени и наложувања за носење маски – казнив прекршок. Иако науката и до сега беше јасна, дека уделот во спречувањето на ширење на респираторен вирус со помош на маска е минорен, а од друга страна во многу аспекти е штетно, што велат новите податоци по помината цела година во пандемија?
Истото!
Со цел да се сублимираат новите податоци од текот на пандемијата , во САД, под раководство на гувернерот на Флорида - Рон Десантис беше одржана јавна дискусија. Еминентни научници го дадоа своето мислење за ефектот од носењето маски врз ширењето на новиот корона вирус.
Д-р Џеј Батачарја (професор по медицина на Универзитетот Стенфорд): „ Ако мислевте дека маските ќе бидат лек, ќе видевете огромен ефект на бројот на случаи во државата и во целиот свет. Но, не сме виделе!
Маската не само што не е ефективна, туку е и штетна!“
Д-р Сунетра Гупта (професор по Теоретска епидемиологија на Универзитетот Оксфорд) :„Во однос на носење маски од страна на децата – се чини дека тоа е апсолутно психолошки длабоко штетно“.
Д-р Скот Атлас (поранешен советник за КОВИД во Белата куќа, постар соработник на Хувер институцијата при Универзитетот Стенфорд): „Немаше докази дека масовното наложување за носење маски , било ефикасно во запирање на ширењето на вирусот!
Нема научно или логично образложение децата да носат маски на училиште!“
Има ли ефект од носењето маски на отворено? Дали треба да се носи маска при физичка активност?
Истото!
Со цел да се сублимираат новите податоци од текот на пандемијата , во САД, под раководство на гувернерот на Флорида - Рон Десантис беше одржана јавна дискусија. Еминентни научници го дадоа своето мислење за ефектот од носењето маски врз ширењето на новиот корона вирус.
Д-р Џеј Батачарја (професор по медицина на Универзитетот Стенфорд): „ Ако мислевте дека маските ќе бидат лек, ќе видевете огромен ефект на бројот на случаи во државата и во целиот свет. Но, не сме виделе!
Маската не само што не е ефективна, туку е и штетна!“
Д-р Сунетра Гупта (професор по Теоретска епидемиологија на Универзитетот Оксфорд) :„Во однос на носење маски од страна на децата – се чини дека тоа е апсолутно психолошки длабоко штетно“.
Д-р Скот Атлас (поранешен советник за КОВИД во Белата куќа, постар соработник на Хувер институцијата при Универзитетот Стенфорд): „Немаше докази дека масовното наложување за носење маски , било ефикасно во запирање на ширењето на вирусот!
Нема научно или логично образложение децата да носат маски на училиште!“
Има ли ефект од носењето маски на отворено? Дали треба да се носи маска при физичка активност?
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