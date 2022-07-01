Τεράστια απώλεια για την ανθρωπότητα. O Δρ Ζελένκο έχασε τη μάχη από σπάνια μορφή καρκίνου...

Τεράστια απώλεια για την ανθρωπότητα και την ΕΝΤΙΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. O Δρ Ζελένκο έχασε τη μάχη απο σπάνια μορφή καρκίνου...Ο Δρ Ζελένκο γιατρός, επιστήμονας και ακτιβιστής για τα ιατρικά δικαιώματα, πολεμήθηκε και χλευάστηκε απο τα μίντια, κέρδισε όμως τον θαυμασμό απλών ανθρώπων αλλα και προσωπικοτήτων σε όλο τον κόσμο.

Ο δημιουργός του «Πρωτοκόλλου Ζελένκο» του χάρισε υποψηφιότητα για το βραβείο Νόμπελ.

Πέθανε μετά από τετραετή μάχη απο σπάνια μορφή καρκίνου. Ήταν μόλις 48.

Ο Ζελένκο έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια του Covid-19 αφού απέρριψε τα εμβόλια έναντι του Covid, ήταν ο πρώτος που βγήκε μπροστά και μίλησε ευθέως για γενοκτονία.

Εφηύρε το «Πρωτόκολλο Zelenko» ως θεραπεία για τον Covid-19, το οποίο αναφέρεται ότι έχει σώσει «εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως».

Ως γιατρός συνδύαζε αριστοτεχνικά τις δεξιότητες τόσο της κριτικής σκέψης όσο και της επιστημονικής μεθόδου από την αγάπη του τόσο για τον Θεό όσο και για τους ασθενείς.

Ανακάλυψε μια θεραπεία συνδυάζοντας υδροξυχλωροκίνη (HCQ), ψευδάργυρο, αζιθρομυκίνη και άλλα διάφορα φάρμακα, ειδικά στεροειδή, δημιουργώντας αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «πρωτόκολλο Zelenko».

Το κλειδί για το πρωτόκολλο ήταν η πολύ πρώιμη παρέμβαση για τη θεραπεία του ιού εντός του κυτταρικού επιπέδου προτού μπορέσει να χαλαρώσει και να εξελιχθεί σε πλήρη αναπνευστική νόσο.

Ο Ζελένκο αντιμετώπισε λογοκρισία και “πόλεμο” για την τολμηρή του στάση του ενάντια στο ιατρικό κατεστημένο.

Απο το 2020, ήταν εντελώς αποκλεισμένος από το Twitter.





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