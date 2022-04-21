BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 6 - Eugénisme et génocide
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
47 views • April 21, 2022
20 avril 2022 : https://rumble.com/v11odgp-jour-6-grand-jury-tribunal-de-lopinion-publique.html
Jeanne Traduction : https://rumble.com/c/c-418154

✨ Merci à tous pour votre collaboration :

Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle, Mika, George et Lo pour leur aide à la traduction !

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pour me soutenir ou me suivre :

💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
💸 LiberaPay : https://liberapay.com/Jeanne_Traduction/

📲 Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
📲 Telegram : https://t.me/jeannetraduction
📲 Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction

🎁 Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------

🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-6-en-online:7
📝 Transcript : https://www.fichier-pdf.fr/2022/04/20/06-grand-jury/preview/page/1/ (si vous souhaitez le fichier odt ou word afin que cela soit plus facile à traduire, me contacter à [email protected])

Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous

📍01:28 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal
résumé de la 5e session
📍07:13 ▪︎ Patrick Wood, auteur spécialisé dans les questions de développement durable et d'économie verte, rédacteur en chef et directeur du site d'information Technocracy.news, USA
Le "développement durable", projet radical de mise en esclavage de l'humanité à travers les modifications génétiques et le "développement durable"
42:40 ▪︎ Questions à Patrick Wood

📍1:11:33 ▪︎ Matthew Ehret, journaliste, conférencier et fondateur de la Canadian Patriot Review.
Poursuite de l'exposé de Patrick Wood
1:43:40 ▪︎ Questions à Matthew Ehret

📍1:55:39 ▪︎ Ilana Rachel David, citoyenne israélienne
Israël, la population juive encore une fois victime d'expérimentations médicales et de répression.
2:18:06 ▪︎ Questions à Ilana Rachel David

📍2:28:18 ▪︎ Avital Livny, citoyenne israélienne, réalisatrice du documentaire The Testimonies Project
Face à l'inaction des israéliens, Avital décide de réaliser elle-même un documentaire afin d'informer son peuple et les peuples du monde de la réalité de ce qu'il se passe en Israël, la même chose que chez nous.
2:54:49 ▪︎ Questions à Avital Livny

📍3:12:55 ▪︎ Vera Sharav, juive allemande survivante des camps nazis, fondatrice de l’organisation sans but lucratif "Alliance for Human Research Protection", opposée fermement à l'industrie pharmaceutique responsable en grande partie de ce qu'ils s'est passé dans les années 30-40 et de ce qu'il se passe aujourd'hui.
Le parallèle établi entre la seconde guerre mondiale et ce qu'il se passe dans le monde occidental et la grippe espagnole.
3:43:04 ▪︎ Questions à Vera Sharav

4:07:08 ▪︎ Conclusion
Keywords
grand jurygenocidemondialismecovidvaccinseconomieeugenismemanipulation mentaleeffets secondairesreiner fuellmich
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Cassie B.
French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

Chase Codewell
Russia and India Move to Develop BRICS Cross-Border Payment System

Russia and India Move to Develop BRICS Cross-Border Payment System

Garrison Vance
Saudi Arabia May Run Out of Oil Stocks if East-West Pipeline Not Restarted Within Days, Report Says

Saudi Arabia May Run Out of Oil Stocks if East-West Pipeline Not Restarted Within Days, Report Says

Belle Carter
9/11&#8217;s True Legacy: The Constitutional Collapse Engineered by the Deep State

9/11’s True Legacy: The Constitutional Collapse Engineered by the Deep State

Douglas Harrington
The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy