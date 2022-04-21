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Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 6 - Eugénisme et génocide
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47 views • April 21, 2022
20 avril 2022 : https://rumble.com/v11odgp-jour-6-grand-jury-tribunal-de-lopinion-publique.html
Jeanne Traduction : https://rumble.com/c/c-418154
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle, Mika, George et Lo pour leur aide à la traduction !
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Pour me soutenir ou me suivre :
💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
💸 LiberaPay : https://liberapay.com/Jeanne_Traduction/
📲 Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
📲 Telegram : https://t.me/jeannetraduction
📲 Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
🎁 Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------
🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-6-en-online:7
📝 Transcript : https://www.fichier-pdf.fr/2022/04/20/06-grand-jury/preview/page/1/ (si vous souhaitez le fichier odt ou word afin que cela soit plus facile à traduire, me contacter à [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
📍01:28 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal
résumé de la 5e session
📍07:13 ▪︎ Patrick Wood, auteur spécialisé dans les questions de développement durable et d'économie verte, rédacteur en chef et directeur du site d'information Technocracy.news, USA
Le "développement durable", projet radical de mise en esclavage de l'humanité à travers les modifications génétiques et le "développement durable"
42:40 ▪︎ Questions à Patrick Wood
📍1:11:33 ▪︎ Matthew Ehret, journaliste, conférencier et fondateur de la Canadian Patriot Review.
Poursuite de l'exposé de Patrick Wood
1:43:40 ▪︎ Questions à Matthew Ehret
📍1:55:39 ▪︎ Ilana Rachel David, citoyenne israélienne
Israël, la population juive encore une fois victime d'expérimentations médicales et de répression.
2:18:06 ▪︎ Questions à Ilana Rachel David
📍2:28:18 ▪︎ Avital Livny, citoyenne israélienne, réalisatrice du documentaire The Testimonies Project
Face à l'inaction des israéliens, Avital décide de réaliser elle-même un documentaire afin d'informer son peuple et les peuples du monde de la réalité de ce qu'il se passe en Israël, la même chose que chez nous.
2:54:49 ▪︎ Questions à Avital Livny
📍3:12:55 ▪︎ Vera Sharav, juive allemande survivante des camps nazis, fondatrice de l’organisation sans but lucratif "Alliance for Human Research Protection", opposée fermement à l'industrie pharmaceutique responsable en grande partie de ce qu'ils s'est passé dans les années 30-40 et de ce qu'il se passe aujourd'hui.
Le parallèle établi entre la seconde guerre mondiale et ce qu'il se passe dans le monde occidental et la grippe espagnole.
3:43:04 ▪︎ Questions à Vera Sharav
4:07:08 ▪︎ Conclusion
Jeanne Traduction : https://rumble.com/c/c-418154
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle, Mika, George et Lo pour leur aide à la traduction !
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📝 Transcript : https://www.fichier-pdf.fr/2022/04/20/06-grand-jury/preview/page/1/ (si vous souhaitez le fichier odt ou word afin que cela soit plus facile à traduire, me contacter à [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
📍01:28 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal
résumé de la 5e session
📍07:13 ▪︎ Patrick Wood, auteur spécialisé dans les questions de développement durable et d'économie verte, rédacteur en chef et directeur du site d'information Technocracy.news, USA
Le "développement durable", projet radical de mise en esclavage de l'humanité à travers les modifications génétiques et le "développement durable"
42:40 ▪︎ Questions à Patrick Wood
📍1:11:33 ▪︎ Matthew Ehret, journaliste, conférencier et fondateur de la Canadian Patriot Review.
Poursuite de l'exposé de Patrick Wood
1:43:40 ▪︎ Questions à Matthew Ehret
📍1:55:39 ▪︎ Ilana Rachel David, citoyenne israélienne
Israël, la population juive encore une fois victime d'expérimentations médicales et de répression.
2:18:06 ▪︎ Questions à Ilana Rachel David
📍2:28:18 ▪︎ Avital Livny, citoyenne israélienne, réalisatrice du documentaire The Testimonies Project
Face à l'inaction des israéliens, Avital décide de réaliser elle-même un documentaire afin d'informer son peuple et les peuples du monde de la réalité de ce qu'il se passe en Israël, la même chose que chez nous.
2:54:49 ▪︎ Questions à Avital Livny
📍3:12:55 ▪︎ Vera Sharav, juive allemande survivante des camps nazis, fondatrice de l’organisation sans but lucratif "Alliance for Human Research Protection", opposée fermement à l'industrie pharmaceutique responsable en grande partie de ce qu'ils s'est passé dans les années 30-40 et de ce qu'il se passe aujourd'hui.
Le parallèle établi entre la seconde guerre mondiale et ce qu'il se passe dans le monde occidental et la grippe espagnole.
3:43:04 ▪︎ Questions à Vera Sharav
4:07:08 ▪︎ Conclusion
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