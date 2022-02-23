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Махакали. Фрагмент из программы Радиостанции «Серебряный дождь». Эфир Фрэнки-шоу. 2010 г. Кали Махакали (Отрывок) (исполнитель: Фрэнки-Шоу):
«... Итак, дамы и господа, сегодня, как говорят знатоки этого вопроса, Я — средоточие всей любви, разлитой в мире! — главным Моим храмом являются разрушенные города, поля сражений... ммм, прекрасно, дорогой Мой... места кремации, кладбища, эпицентр взрыва атомной бомбы — Моё экстатическое состояние восторга! — всё это символизирует хрупкость человеческих надежд, готовых каждое мгновение превратиться в груду ничего не стоящего пепла! Маэстро... можно снять маску со своего лица.. и показать всем свои слезы.. ведь это слезы Бога, верно? спасибо огромное... Считается так же, что мощь всех мужских Богов заключена во Мне сегодняшней, как жизнь Кащея Бессмертного в острие иглы, что сокрыта в яйце, яйцо в утке, утка в щуке... ну, вы дорогие женщины меня прекрасно понимаете, верно? И пусть сколько угодно будет почитателей у Моего всесильного, и в высшей степени многоликого Супруга, но без Меня у него не достанет сил даже пошевелить мизинцем... вот в чем главная фишка! И если Я на один миг закрою глаза, Земля тут же сорвЁтся со своей орбиты, и рухнет в небытие! Нет, тяжело, конечно же... безконечно качать эту колыбель времени... но Материнская любовь сильнее усталости.. Итак, дорогие Мои, сегодня Я — Мать Времени, и одновременно — его пожирательница! — Спутанноволосая и Ужасноликая, Сияющая Светом, Океан нектара Сострадания! Полная Милосердия, Через милость достижимая, Огненная, Рыжая, Чёрная, Блаженство увеличивающая! Облакоподобная, Носящая полумесяц, Пороков Разрушительница! Спасительница! Первичная Сила! Святой Дух! Вся вселенная заключена в Ней — это тоже имя такое.. Телом золотому лучу луны подобная, Жало Смерти отражающая, Незримое в зримое превращающая... и т. д. и т. п. И вот не решившись войти внутрь, кто-то из вас уже уходит обратно... и на пол пути домой.. слышит как издалека до вас доноситься громогласное: «Отдай нам свою гордость, свою похоть, свой гнев, свою ревность и запутанность»... и это значит я не один такой, и люди снова и снова приходят к ней — думаете вы! и вздрагивая от всей этой крови, черепов и костей, как и я, в ужасе уходят.. думая про себя — нет, как же все-таки невыносимо страшна Её любовь... … Но не переживайте так, скоро вам не придётся решать эту дилему! Ведь в эпоху тьмы не должно быть места для слащавых сантиментов и неоправданного милосердия! И каждый сильный должен пройти этот экзамен! И вот, как пишут тексты, уже приближается срок, когда Я приду к каждому из Своих детей... ведомая, в высшей степени, Материнским Состраданием, для того что бы Защитить Своих детей, и сделать их сильнее! Но каким способом, обратите внимание! Ведь по человеческим меркам это просто ужасно, верно? — Я просто отберу у вас всЁ, чем вы дорожите! — у счастливых отберу счастье, у молодых молодость, у чемпионов награды и звания, у чиновников кресла и должности, у красавиц красоту, у талантливых талант, у мастеров мастерство, у умных и остроумных ум и юмор... и зачем, скажи нам, Ты делаешь это? — взмолитесь вы! — а затем, что вы не есть все это! Вы не есть ваши звания и награды, кресла и должности, красота, ум, юмор, талант, деньги, мастерство.. и поднимите руки те, кто готов понять всё это добровольно? Конечно же – никто! И именно поэтому в назначенное время Я просто приду, и превращу всё имеющееся у вас в пепел! Так что лучше прямо сейчас сделать выводы, и склониться перед мощью Моего Сострадания, Моей Любви, Моей в высшей степени Материнской Заботы! И если хотите, воспримите это как мистическую ... но ваш пин-код уже в списке! И с этого момента у вас проблемы, дорогие Мои.. чудесные проблемы.. и почему чудесные? ... Но не всё должно быть досказано до конца, как все мы знаем... и у кого-то уже есть особые версии на все эти счета... Шоу-тайм...».
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