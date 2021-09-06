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DUE STRADE DIVERGENTI CHE S'INTERSECANO di Max Zen
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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661 views • September 06, 2021
Per seguire tutto quello che ha composto Max Zen cliccate sul link che segue www.tinelli.eu/max.html

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

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Home di Tinelli Dino https://www.tinelli.eu

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✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
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