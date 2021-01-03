© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Cinéma | Cuties (Mignonnes) : Anatomie d’une offensive de conditionnement à la pédophilie
Follow
0
Download MP3
Share
Report
111 views • January 03, 2021
Réalisé par Maïmouna Doucouré, le film "Cuties" (Mignonnes), sorti sur Netflix, est présenté comme un joli teen movie, racontant "le quotidien d’Amy, une jeune danseuse de 11 ans, écartelée entre sa famille sénégalaise croyante et très traditionnelle et sa passion pour la danse ainsi que sa bande de copines".
Or, ce film, retiré de Netflix depuis, ne tend en réalité qu'à faire entrer la pédophilie dans les mœurs.
Ce travail est une tentative d'analyse des techniques que l'œuvre utilise pour vous conditionner en ce sens, et montre en quoi elle s'inscrit dans un cadre bien plus général poussant à la normalisation de la pédophilie dans la société.
Source de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nYrFILPvceI
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Or, ce film, retiré de Netflix depuis, ne tend en réalité qu'à faire entrer la pédophilie dans les mœurs.
Ce travail est une tentative d'analyse des techniques que l'œuvre utilise pour vous conditionner en ce sens, et montre en quoi elle s'inscrit dans un cadre bien plus général poussant à la normalisation de la pédophilie dans la société.
Source de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nYrFILPvceI
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.