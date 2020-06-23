Finanz Podcast deutsch - 069 Landerwerb in Kanada als Investment - Netzwerk und Autarkie Projekte

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1 view • June 23, 2020





Frank Eckhardt, 1965 im schoenen Duderstadt in Sued Niedersachsen geboren. Gelernter Finanzfachwirt. Seit 1990 als freier Finanzberater im Bereich Vermoegens Sicherung taetig. Vortrags Taetigkeiten hierzu und zu den Themen Autarkie und Selbstversorgung, sowie Landerwerb in Canada im gesamten Bundesgebiet. Langjaehrige Erfahrung im Bereich physischer Edelmetalle. Seit 2010 Ausbildung zum "Permakultur Praktiker" bei Sepp Holzer in Oesterreich. Experte auf dem Gebiet der Autarkie und Selbstversorgung. Seit ca. 20 Jahren Kenner von Nova Scotia und Cape Breton Island, insbesondere des Land und Grundstuecks Marktes. Seit Gruendung der eigenen Landerschliessungsfirma www.fe-propertysales.com an der Planung und Umsetzung deutsch canadischer Netzwerke beteiligt. Anhaenger der "Oesterreichischen Schule" der Finanzoekonomie, Mitglied mehrerer libertaerer Zirkel und des Mittelstand Institutes in Hannover. Seit 2015 begeisterter Papa von zwei Buben die bereits in Canada geboren wurden. Persoenliche Leidenschaften: Familie, Unabhaengigkeit und Selbstversorgung, Lesen, Kochen, Gaertnern und Permakultur, Reiten, Bogenschiessen, Messer und Axtwerfen, germanische Baerenhunde , Motorrad Fahren, Netzwerke ...



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Meine "Geheimwaffe" fuer die Generierung von Umsatz in meiner Unternehmung ist, das ich die Menschen die sich an mich wenden eine kurze Zeit in meine kleine Welt eintauchen lasse. Sie teilhaben lasse an dem Gefuehl seinem Leben eine neue Richtung gegeben zu haben. Seinen Traum zu leben, "freier", unabhaengiger und "entschleunigter" zu leben als frueher ....



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Wer ist Markus Habermehl:



• Seit 2016 hauptberuflich Podcaster

• Erfolgreichster Newcomer 2016 in der iTunes Kategorie „Geldanlage“

• Kooperation mit dem größten deutschen Podcaster Tom Kaules und seiner „Podcast Meisterschule“

• Seit 2 Jahren in den Top 10 des deutschen iTunes Stores mit dem Finanz Podcast "Panzerknacker"

• Bis zu 55‘000 Finanz Podcast Downloads pro Monat

• Der Finanz Podcast "Panzerknacker" wird in über 130 Ländern der Welt gehört

• Einziger deutscher Finanz Podcast, der es im US iTunes Store in die Top 100 geschafft hat

• Erfolgreichster Podcast Technik Coach Deutschlands

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Um mich noch besser kennenzulernen gibt es hier weitere Informationen zu mir und meiner Profession neben den Finanzen. Ich freue mich von Dir zu hören.



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• Alle Techniken inklusive Sprachtechniken, Fragetechniken, Interviewführung, Schneiden und Abmischen werden persönlich vor Ort ge- und erklärt

• Schritt für Schritt zum eigenen Podcast

• Wie kann ich bereits mit der ERSTEN Folge Geld verdienen?

• Persönliche Schritt für Schritt LIVE Anleitung mit dem Start Deiner 000 Folge, Deinem Intro, Deinem Outro, Deinem Logo und Deinem werbewirksamen Podcast - Namen

• Wie komme ich an die besten Interviewpartner?

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Grundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada Finanz Podcast deutsch - 069 Landerwerb in Kanada als Investment - Netzwerk und Autarkie ProjekteFrank Eckhardt, 1965 im schoenen Duderstadt in Sued Niedersachsen geboren. Gelernter Finanzfachwirt. Seit 1990 als freier Finanzberater im Bereich Vermoegens Sicherung taetig. Vortrags Taetigkeiten hierzu und zu den Themen Autarkie und Selbstversorgung, sowie Landerwerb in Canada im gesamten Bundesgebiet. Langjaehrige Erfahrung im Bereich physischer Edelmetalle. Seit 2010 Ausbildung zum "Permakultur Praktiker" bei Sepp Holzer in Oesterreich. Experte auf dem Gebiet der Autarkie und Selbstversorgung. Seit ca. 20 Jahren Kenner von Nova Scotia und Cape Breton Island, insbesondere des Land und Grundstuecks Marktes. Seit Gruendung der eigenen Landerschliessungsfirma www.fe-propertysales.com an der Planung und Umsetzung deutsch canadischer Netzwerke beteiligt. Anhaenger der "Oesterreichischen Schule" der Finanzoekonomie, Mitglied mehrerer libertaerer Zirkel und des Mittelstand Institutes in Hannover. Seit 2015 begeisterter Papa von zwei Buben die bereits in Canada geboren wurden. Persoenliche Leidenschaften: Familie, Unabhaengigkeit und Selbstversorgung, Lesen, Kochen, Gaertnern und Permakultur, Reiten, Bogenschiessen, Messer und Axtwerfen, germanische Baerenhunde , Motorrad Fahren, Netzwerke ...Finanz Podcast deutschDein Pitch Ich mache all die Dinge, die mein Herz zum singen bringen weil "meine Welt" ein Spielplatz fuer grosse ( und kleine ) Jungs und Maedel ist...Womit und wie verdienst Du Dein Geld? Landerschliessung in Nova ScotiaMeine "Geheimwaffe" fuer die Generierung von Umsatz in meiner Unternehmung ist, das ich die Menschen die sich an mich wenden eine kurze Zeit in meine kleine Welt eintauchen lasse. Sie teilhaben lasse an dem Gefuehl seinem Leben eine neue Richtung gegeben zu haben. Seinen Traum zu leben, "freier", unabhaengiger und "entschleunigter" zu leben als frueher ....Finanz Podcast deutsch - 069 Landerwerb in Kanada als Investment - Netzwerk und Autarkie ProjekteWer ist Markus Habermehl:• Seit 2016 hauptberuflich Podcaster• Erfolgreichster Newcomer 2016 in der iTunes Kategorie „Geldanlage“• Kooperation mit dem größten deutschen Podcaster Tom Kaules und seiner „Podcast Meisterschule“• Seit 2 Jahren in den Top 10 des deutschen iTunes Stores mit dem Finanz Podcast "Panzerknacker"• Bis zu 55‘000 Finanz Podcast Downloads pro Monat• Der Finanz Podcast "Panzerknacker" wird in über 130 Ländern der Welt gehört• Einziger deutscher Finanz Podcast, der es im US iTunes Store in die Top 100 geschafft hat• Erfolgreichster Podcast Technik Coach DeutschlandsFinanz Podcast deutschUm mich noch besser kennenzulernen gibt es hier weitere Informationen zu mir und meiner Profession neben den Finanzen. Ich freue mich von Dir zu hören.Autor: https://goo.gl/7d2Uvy Kanal abonnieren: https://goo.gl/gyT8Sz Youtube: https://goo.gl/BLRCzJ Google+: https://goo.gl/7Y32jz Facebook MH: https://goo.gl/ECHK2k Facebook PZK: https://goo.gl/AmRPXx LinkedIn: https://goo.gl/h6HV3h Xing: https://goo.gl/Hy4MHq Finanz Podcast deutschPodcast erstellen deutsch"3 Tage exklusives Podcast Bootcamp vom Panzerknacker persönlich mit allen Insider Tipps aus zwei Jahren Erfahrung!“• Du gehst mit einem FERTIGEN Podcast nach Hause! V E R S P R O C H E N !!!• Insider-Strategien um iTunes zu dominieren• Alle Techniken inklusive Sprachtechniken, Fragetechniken, Interviewführung, Schneiden und Abmischen werden persönlich vor Ort ge- und erklärt• Schritt für Schritt zum eigenen Podcast• Wie kann ich bereits mit der ERSTEN Folge Geld verdienen?• Persönliche Schritt für Schritt LIVE Anleitung mit dem Start Deiner 000 Folge, Deinem Intro, Deinem Outro, Deinem Logo und Deinem werbewirksamen Podcast - Namen• Wie komme ich an die besten Interviewpartner?• Welche Technik/Software brauchst Du um richtig durchzustartenPodcast erstellen deutschFinanz Podcast deutschall rights reserved by Wild Hog Media Corp., Sandy Valley, Nevada, USA#Finanzpodcastdeutsch #Finanzpodcast #PodcastdeutschFinanz Podcast deutsch - 069 Landerwerb in Kanada als Investment - Netzwerk und Autarkie Projekte____Mehr über Frank:F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – LanderwerbGrundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach Kanada Keywords canadacape bretonproperty salesneusiedlerberatunglanderwerbgrundstueckegrundstueck kaufen in kanadafarmprojekturlaubauswandern nach kanadaeco villageselbstversorger siedlungpermakultur projekt

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