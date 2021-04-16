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Άμεση Επέμβαση των Εισαγγελέων και Δικαστών.. 💥
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271 views • April 16, 2021
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς κυβερνάμε τη χώρα κι όχι ο κάθε φλιπαρισμένος κατά το δοκούν…
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027021049673
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ https://www.facebook.com/groups/689131881894376?_rdc=1&;_rdr
Άμεση Επέμβαση των Εισαγγελέων και Δικαστών
Πολίτες της Ελλάδας ζητούν την άμεση επέμβαση των εισαγγελέων και δικαστών να εφαρμόσουν το Σύνταγμα και ΜΟΝΟΝ τους Νόμους που συμφωνούν με αυτό. Επίσης να σεβαστούν τις Διεθνείς Συμβάσεις ειδικά αυτές που έχουν Υπέρσυνταγματική ισχύ.
__ Η Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ, ΜΑΣΚΕΣ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.,
Απρίλιος 12, 2021 8 Από ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ
- 1,394 προβολές ( Μέτρηση έως 12:02:15 )
“Αυτό που πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει είναι να ενημερώνετε αλλήλους (γονείς και καθηγητές), να συνασπιστείτε για τα δικαιώματα των παιδιών σας και των καθηγητών, και να τα διεκδικήσετε μέχρι τέλους παρά τις όποιες αρνήσεις συναντήσετε.
Ουδείς μπορεί να επικαλεστεί μία υπουργική απόφαση για να αποσείσει τις ευθύνες του, όπως προκύπτουν από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και το Σύνταγμα – άλλωστε η ΚΥΑ είναι το χαμηλότερο σε ιεραρχία δεσμευτικό νομικό κείμενο.
Η νομιμότητα και η συνταγματικότητα απαιτούν τη δική μας εγρήγορση προκειμένου για την τήρησή τους.”
Η Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ, ΜΑΣΚΕΣ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.,
Ήρθε η ώρα της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.
Ο κάθε γονιός, ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Και ο κάθε εκπαιδευτικός, τις δικές του.
Απέναντι στην καταπάτηση και κατάλυση του Συντάγματος, απαντούμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.
Διαδώστε το παρόν κείμενο και την ΜΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ…
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027021049673
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ https://www.facebook.com/groups/689131881894376?_rdc=1&;_rdr
Άμεση Επέμβαση των Εισαγγελέων και Δικαστών
Πολίτες της Ελλάδας ζητούν την άμεση επέμβαση των εισαγγελέων και δικαστών να εφαρμόσουν το Σύνταγμα και ΜΟΝΟΝ τους Νόμους που συμφωνούν με αυτό. Επίσης να σεβαστούν τις Διεθνείς Συμβάσεις ειδικά αυτές που έχουν Υπέρσυνταγματική ισχύ.
__ Η Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ, ΜΑΣΚΕΣ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.,
Απρίλιος 12, 2021 8 Από ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ
- 1,394 προβολές ( Μέτρηση έως 12:02:15 )
“Αυτό που πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει είναι να ενημερώνετε αλλήλους (γονείς και καθηγητές), να συνασπιστείτε για τα δικαιώματα των παιδιών σας και των καθηγητών, και να τα διεκδικήσετε μέχρι τέλους παρά τις όποιες αρνήσεις συναντήσετε.
Ουδείς μπορεί να επικαλεστεί μία υπουργική απόφαση για να αποσείσει τις ευθύνες του, όπως προκύπτουν από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και το Σύνταγμα – άλλωστε η ΚΥΑ είναι το χαμηλότερο σε ιεραρχία δεσμευτικό νομικό κείμενο.
Η νομιμότητα και η συνταγματικότητα απαιτούν τη δική μας εγρήγορση προκειμένου για την τήρησή τους.”
Η Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ, ΜΑΣΚΕΣ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.,
Ήρθε η ώρα της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.
Ο κάθε γονιός, ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Και ο κάθε εκπαιδευτικός, τις δικές του.
Απέναντι στην καταπάτηση και κατάλυση του Συντάγματος, απαντούμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.
Διαδώστε το παρόν κείμενο και την ΜΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ…
Καλλιόπη Σουφλή
https://attikanea.info/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84/
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