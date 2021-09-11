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Η ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ
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794 views • September 11, 2021
Μπαίνοντας πλέον ο Σεπτέμβριος και επειδή δεν έχουν φτάσει στο σημείο να μην έχει μείνει πίσω κανένας χωρίς τρύπημα, όπως υπολόγιζαν, αναγκαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να ενταθεί η πίεση αφ’ενός μεν εκβιάζοντας όλο και περισσότερους εργαζόμενους αν δεν μπολιαστούν να χάσουν τη δουλειά τους αφετέρου δε να ασκηθούν οι απαιτούμενες πιέσεις οι γονείς να δεχθούν αυτό το έγκλημα για τα παιδιά τους με αντάλλαγμα να μπορούν τα τελευταία να παρακολουθούν τα σπουδαία μαθήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης που αφορούν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του φοβερού ιού, την ενημέρωση για το πόσο πολύ επικίνδυνο έχει γίνει το περιβάλλον και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Άλλωστε τα σχολεία δεν θα μπορούσαν φέτος να κλείσουν γιατί τότε δεν θα υπήρχε και σοβαρός λόγος να οδηγηθούν οι νεοι εκεί που το αφεντικό ποθεί, έτσι δεν είναι;
Τα περιθώρια, λοιπόν, στενεύουν καθώς κανονικά θα έπρεπε σιγά σιγά να βάλουμε μπρος για την επόμενη 3η δόση όπως στο πείραμα που μας ενημέρωσαν ότι διεξάγουν στο Ισραήλ το οποίο την προσφέρει πλέον σε νεους άνω των 12 ετών. Και όχι μόνο αυτό αλλά πλέον έχουν οι πολίτες εκεί ενημερωθεί ότι το πιστοποιητικό λήγει μετά από 6 μήνες συνεπώς για να το ανανεώσουν θα πρέπει να περάσουν να πάρουν την 4η! Βλέπεις φαίνεται πως τελικά θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ιό και θα τον αντιμετωπίζουμε κατα κύματα.
Και για να συμβεί λοιπόν το παραπάνω θα πρέπει να παίρνουμε ανα τακτα χρονικά διαστήματα αυτά τα σκευάσματα τα οποία οι ίδιοι αποκαλούν γονιδιακές θεραπείες. Μιας και λοιπόν είναι και τα μοναδικά μας όπλα επιβίωσης απέναντι σε αυτόν τον τρομερά θανατηφόρο ιό συνάγουμε πως το πιστοποιητικό σφραγίζει το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο φυσικό ελάττωμα στο γονίδιο του θεραπευόμενου που μόνο αυτή η συνεχιζόμενη αγωγή μπορεί να τον κάνει να επιβιώνει.
Όμως διακρίνουμε πως εκεί που φαίνεται πως πάνε να μας τα πάρουν όλα, εκεί είναι και που γίνεται φανερότερο πως τα διλήμματα που μας βάζουν είναι ψευδή. Ποτέ δεν μας έδωσαν κάτι για το καλό μας αντίθετα μας πότιζαν μοναχά δηλητήρια και παγίδες για τα οποία μας πολεμούν ακόμα και που δεν συναινούμε. Παρόλα αυτά και πάλι γνωρίζουμε πως συχνά ο δρόμος του διωγμού είναι και ο δρόμος που σώζει τον άνθρωπο, τον οδηγεί στην αλήθεια και στις διεξόδους που συχνά είναι απελευθερωτικές.
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Πως να αποστομώσετε έναν εμβολιολάγνο! http://newtube.app/fake_pandemic/F9ajNY3
Children could override parents’ decision on vaccines, says Zahawi https://www.theguardian.com/society/2021/sep/05/vaccine-passports-to-be-required-for-nightclubs-and-mass-events-in-england
Όταν ο νυν Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μιλούσε για τα εμβόλια https://youtu.be/sJEpIG9BUvY
Poll: 70 percent of unvaccinated Americans would quit their job over exemption-less vaccine mandate https://theweek.com/vaccines/1004545/poll-70-percent-of-people-would-quit-their-job-over-exemption-less-vaccine-mandate
NYC Teachers Union to Take Legal Action Against Call for Layoffs of Unvaccinated Staff https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/nyc-teachers-union-ready-to-take-legal-action-against-call-for-taking-off-unvaccinated-staff-from-payroll_3981586.html
Robots To Patrol Singapore Streets To Check People Ignoring COVID Measures
https://insiderpaper.com/robots-to-patrol-singapore-streets-to-check-people-ignoring-covid-measures/
23,252 Deaths 2,189,537 Injured Following COVID Shots Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions https://vaccineimpact.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/
Επιδεινώνεται η κατάσταση των εμβολιασμένων στην Αγγλία https://mandataapoekso.blogspot.com/2021/09/blog-post_44.html
Ισραήλ: Προετοιμαστείτε για 4η δόση - Εμβολιασμός κατά της Covid κάθε 5-6 μήνες
https://www.protothema.gr/world/article/1158388/israil-eimaste-etoimoi-gia-tin-4i-dosi-tou-emvoliou/
Gene therapy avenues and COVID-19 vaccines https://www.nature.com/articles/s41435-021-00136-6
Electric ink temporary tattoos to track your health https://youtu.be/K0wyrSU8Y3E
Συμπέρασμα: Πρέπει κάποιος να είναι αθεράπευτα ηλίθιος για να μην είναι πλέον ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΣ με κεφαλαία. https://www.facebook.com/panagiotis.t.zachariou/videos/404708397989285/
Ερωτικά προς Ιησούν | Χρίστος Τσιαμούλης | Official Music Video https://youtu.be/_CMGYMkcMCY
Τα περιθώρια, λοιπόν, στενεύουν καθώς κανονικά θα έπρεπε σιγά σιγά να βάλουμε μπρος για την επόμενη 3η δόση όπως στο πείραμα που μας ενημέρωσαν ότι διεξάγουν στο Ισραήλ το οποίο την προσφέρει πλέον σε νεους άνω των 12 ετών. Και όχι μόνο αυτό αλλά πλέον έχουν οι πολίτες εκεί ενημερωθεί ότι το πιστοποιητικό λήγει μετά από 6 μήνες συνεπώς για να το ανανεώσουν θα πρέπει να περάσουν να πάρουν την 4η! Βλέπεις φαίνεται πως τελικά θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ιό και θα τον αντιμετωπίζουμε κατα κύματα.
Και για να συμβεί λοιπόν το παραπάνω θα πρέπει να παίρνουμε ανα τακτα χρονικά διαστήματα αυτά τα σκευάσματα τα οποία οι ίδιοι αποκαλούν γονιδιακές θεραπείες. Μιας και λοιπόν είναι και τα μοναδικά μας όπλα επιβίωσης απέναντι σε αυτόν τον τρομερά θανατηφόρο ιό συνάγουμε πως το πιστοποιητικό σφραγίζει το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο φυσικό ελάττωμα στο γονίδιο του θεραπευόμενου που μόνο αυτή η συνεχιζόμενη αγωγή μπορεί να τον κάνει να επιβιώνει.
Όμως διακρίνουμε πως εκεί που φαίνεται πως πάνε να μας τα πάρουν όλα, εκεί είναι και που γίνεται φανερότερο πως τα διλήμματα που μας βάζουν είναι ψευδή. Ποτέ δεν μας έδωσαν κάτι για το καλό μας αντίθετα μας πότιζαν μοναχά δηλητήρια και παγίδες για τα οποία μας πολεμούν ακόμα και που δεν συναινούμε. Παρόλα αυτά και πάλι γνωρίζουμε πως συχνά ο δρόμος του διωγμού είναι και ο δρόμος που σώζει τον άνθρωπο, τον οδηγεί στην αλήθεια και στις διεξόδους που συχνά είναι απελευθερωτικές.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι συνδεσμοι δε χωρούν εδώ από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-methodeumeni-dimiourgia-mias-genias-elattomatikon
Πως να αποστομώσετε έναν εμβολιολάγνο! http://newtube.app/fake_pandemic/F9ajNY3
Children could override parents’ decision on vaccines, says Zahawi https://www.theguardian.com/society/2021/sep/05/vaccine-passports-to-be-required-for-nightclubs-and-mass-events-in-england
Όταν ο νυν Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μιλούσε για τα εμβόλια https://youtu.be/sJEpIG9BUvY
Poll: 70 percent of unvaccinated Americans would quit their job over exemption-less vaccine mandate https://theweek.com/vaccines/1004545/poll-70-percent-of-people-would-quit-their-job-over-exemption-less-vaccine-mandate
NYC Teachers Union to Take Legal Action Against Call for Layoffs of Unvaccinated Staff https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/nyc-teachers-union-ready-to-take-legal-action-against-call-for-taking-off-unvaccinated-staff-from-payroll_3981586.html
Robots To Patrol Singapore Streets To Check People Ignoring COVID Measures
https://insiderpaper.com/robots-to-patrol-singapore-streets-to-check-people-ignoring-covid-measures/
23,252 Deaths 2,189,537 Injured Following COVID Shots Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions https://vaccineimpact.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/
Επιδεινώνεται η κατάσταση των εμβολιασμένων στην Αγγλία https://mandataapoekso.blogspot.com/2021/09/blog-post_44.html
Ισραήλ: Προετοιμαστείτε για 4η δόση - Εμβολιασμός κατά της Covid κάθε 5-6 μήνες
https://www.protothema.gr/world/article/1158388/israil-eimaste-etoimoi-gia-tin-4i-dosi-tou-emvoliou/
Gene therapy avenues and COVID-19 vaccines https://www.nature.com/articles/s41435-021-00136-6
Electric ink temporary tattoos to track your health https://youtu.be/K0wyrSU8Y3E
Συμπέρασμα: Πρέπει κάποιος να είναι αθεράπευτα ηλίθιος για να μην είναι πλέον ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΣ με κεφαλαία. https://www.facebook.com/panagiotis.t.zachariou/videos/404708397989285/
Ερωτικά προς Ιησούν | Χρίστος Τσιαμούλης | Official Music Video https://youtu.be/_CMGYMkcMCY
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