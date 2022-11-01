Hið raunverulega Sínaífjall í Sádi-Arabíu: Exodus Is Real - Icelandic Audio

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Vertu með í október 2022 ferð okkar til Sínaífjalls! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/
Sjáðu heimildarmyndina í heild sinni: Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in Saudi Arabia
https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ
Sódóma og Gómorra er raunveruleg: Ungt fólk á skilið heilbrigða uppreisn
https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150
Sjá meira:
Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Noah-s Ark (með tenglum á mörg fleiri myndbönd)
https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9
Sjáðu hinar djúpu sönnunargögn sem fram koma í þessari kvikmynd sem staðfesta einn af grundvallaratburðum Biblíunnar fyrir sjálfan þig!
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