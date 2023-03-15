Te esperare - Picadita - Miguel Morales y Omar Geles

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Este tema lo grabé yo en audio hace ya como 11 años atras, y perdí el audio. Hoy se me ocurrió grabarlo aunque sea un pedacito. Reconozco que como cajero, guacharaquero me muero de hambre. Pero en vez de lanzar tomates, con unos 1.000 "me gusta" me conformo. Bueno si es que quieren que siga subiendo videos.
📜 La transcripción de punteo en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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