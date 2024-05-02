Аллилуйя Алеф Тав. Протокол школы Лиланда Джонса от 21 апреля 2024 г
Скачать ВИДЕО
в разрешении 1280х720 https://t.me/luchneba/11139
в разрешении 480х320 https://t.me/luchneba/11138
Скачать ДОКУМЕНТЫ с оригиналом на английском
pdf https://cloud.mail.ru/public/3AEx/R6Nm6iaBY
doc https://cloud.mail.ru/public/H9x1/LAQh4HGmy
odt https://cloud.mail.ru/public/3721/h5CfLGsYp
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч
https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)
Фрагменты
“После Последней Вечери Иисус и Его ученики пели гимн и затем пошли на Елеонскую гору (Мф 26:29-30). Это происходит снова в Книге Откровения. После ужина Христос идёт на Елеонскую гору. В наши дни "Его ноги станут ноги Его ... на горе Елеонской," (Зах 14:4) Это произойдёт при излиянии 7-й Чаши, и доказательство этому мы нашли в 65-й главе Исайи...
Хвалебные Псалмы связаны с Последней Вечерей и тем, что Он будет пить "Новое" (вино) в Царстве.
Пс 115:13 Чаша Йешуа (чистый сосуд, принесённом в Храм из Ис 66:20). Это чаша спасения. Это чаша, которую мы видим на Последней Вечере, и снова – как "Новую" чашу.
Мф 26:27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Мф 26:23 ABP Тот, который опускает руку со мной в блюдо (g5165), этот предаст Меня. g5165 trýblion миска, чаша; употреблено в 7-й главе Чисел и соответствует 7-й Чаше из Откровения
Откр 16:17 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!
Иуда явился как сын погибели, что мы видим в Деян 1:20, где цитируется из Пс 108:8 «достоинство его да приимет другой» Сын погибели нашего времени процитировал тот же отрывок на Пасху (по календарю Еноха) – см. об этом в Протоколе школьного собрания 7 апреля 2024 г. (https://cloud.mail.ru/public/xex9/cY3VWF1ss) Мы видим повторение некоторых событий, происходящих с Иудой на Последней Вечери, когда он "обмакивает" в чашу, и тем, как это повторяется при излиянии 7-й Чаши!
Ин 13:26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув (g911 bapto) кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
Откр 19:13 Он был облечён в одежду, обагрённую (g911 bapto) кровью.
Поэтому мы видим связь между "обмакиванием" в вино во время Причастия при первом пришествии Христа и Его одеждой, "обагрённою" кровью при Его втором пришествии!
Отпущение – это греческое слово ἄφεσις aphesis g859
(избавление, прощение, освобождение, отпущение).
На Пурим у нас была череда священника Афессия (Гапицеца, Aphses, h6483 https://www.blueletterbible.org/lexicon/h6483/kjv/wlc/0-1/, https://studybible.ru/strong-hebrew/6483/), и его череда снова выпадает на неделю, в которую происходит Попрание Воинства по календарю Еноха!”
7-я Чаша весна 2024 г — осень 2024 г
отмечена затмениями 25 марта и 8 апреля 2024 г.
См. схему с затмениями апокалипсиса
https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw
и видео Лиланда
Солнце как власяница и луна как кровь
Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса
Календарь Еноха на 2024 г
на русск https://t.me/luchneba/10344, pdf https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy на англ: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/2b39bcbd713b44759ca44a93fdc12244/2024%20Enoch%20Calendar.pdf
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/b895d43b62b14f5ababdeffeacc0d5db/Enoch%20Digital%20Calender%202024.pdf
Попрание Воинства 16 августа 2024 г. - cм. видео
Календарь Еноха на 2024 год
Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Козёл и овен. Армагеддон 2024 г.
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мои ресурсы
Канал в Телеграме https://t.me/luchneba
Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
https://rutube.ru/channel/28576428/
https://my.mail.ru/bk/arli/video
https://ok.ru/profile/568928007923
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085
https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.