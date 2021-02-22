Dr Andrew Kaufman - There is no asymptomatic spread of disease - Няма асимптоматично разпространение на болестите (Bulgarian subs)

February 14th, 2021Original video:„Няма асимптоматично разпространение на болестите!“Здравейте, аз съм Д-р Андрю Кауфман, сертифициран общопрактикуващ и съдебен психиатър в щат Ню Йорк и в САЩ.Тук съм днес, за да ви кажа, че няма асимптоматично разпространение на болестите.Ние сме се развивали през целия си живот и нито веднъж не сме се тревожили, че ще хванем каквато и да е болест от други здрави Човеци. Около другите здрави хора ние никога не сме вземали никакви специални предпазни мерки. И всеки път, когато е имало нужда от карантина, в контекста на опасните инфекциозни заболявания, хората под карантина винаги са били хора, болни от даденото заболяване, с други думи, те са имали симптоми и са били много болни.Настоящата ситуация е напълно безпрецедентна и освен това няма никакви научни доказателства, показващи че хората без симптоми, които са здрави, са в състояние да предават това заболяване.Има няколко проучвания, разглеждащи популации от хора, дали положителен PCR тест, които проследяват всеки човек, с когото те са осъществили контакт. В едно от изследванията се разглеждат няколко хиляди души, които били в контакт с индивиди, дали положителен тест, но въпреки това нямали никакви симптоми. Във всички тези изследвания няма никакви доказателства, че тези хора, които били здрави с положителен PCR тест, са разпространили заболяване на когото и да било.Единственото доказателство, което някога е представяно, е основано само върху теоретични компютърни модели, но не и върху изследвания от реалния Свят.Следователно, няма никаква научна основа за каквато и да било политика на разделяне на здрави хора от други здрави хора. Това включва: социално дистанциране и обществена изолация, локдаун (затваряне) и носене на маски.Нито една от тези мерки не се основава на доказателства, тъй като здрави хора не разпространяват заболявания всред други здрави хора.Благодаря.