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Dr Andrew Kaufman - There is no asymptomatic spread of disease - Няма асимптоматично разпространение на болестите (Bulgarian subs)
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71 views • February 22, 2021
February 14th, 2021
Original video:
https://lbry.tv/@Alin:7/There-is-no-asymptomatic-spread-of-disease-Dr-Andrew-Kaufman:d
„Няма асимптоматично разпространение на болестите!“
Здравейте, аз съм Д-р Андрю Кауфман, сертифициран общопрактикуващ и съдебен психиатър в щат Ню Йорк и в САЩ.
Тук съм днес, за да ви кажа, че няма асимптоматично разпространение на болестите.
Ние сме се развивали през целия си живот и нито веднъж не сме се тревожили, че ще хванем каквато и да е болест от други здрави Човеци. Около другите здрави хора ние никога не сме вземали никакви специални предпазни мерки. И всеки път, когато е имало нужда от карантина, в контекста на опасните инфекциозни заболявания, хората под карантина винаги са били хора, болни от даденото заболяване, с други думи, те са имали симптоми и са били много болни.
Настоящата ситуация е напълно безпрецедентна и освен това няма никакви научни доказателства, показващи че хората без симптоми, които са здрави, са в състояние да предават това заболяване.
Има няколко проучвания, разглеждащи популации от хора, дали положителен PCR тест, които проследяват всеки човек, с когото те са осъществили контакт. В едно от изследванията се разглеждат няколко хиляди души, които били в контакт с индивиди, дали положителен тест, но въпреки това нямали никакви симптоми. Във всички тези изследвания няма никакви доказателства, че тези хора, които били здрави с положителен PCR тест, са разпространили заболяване на когото и да било.
Единственото доказателство, което някога е представяно, е основано само върху теоретични компютърни модели, но не и върху изследвания от реалния Свят.
Следователно, няма никаква научна основа за каквато и да било политика на разделяне на здрави хора от други здрави хора. Това включва: социално дистанциране и обществена изолация, локдаун (затваряне) и носене на маски.
Нито една от тези мерки не се основава на доказателства, тъй като здрави хора не разпространяват заболявания всред други здрави хора.
Благодаря.
https://stamat.org/
Original video:
https://lbry.tv/@Alin:7/There-is-no-asymptomatic-spread-of-disease-Dr-Andrew-Kaufman:d
„Няма асимптоматично разпространение на болестите!“
Здравейте, аз съм Д-р Андрю Кауфман, сертифициран общопрактикуващ и съдебен психиатър в щат Ню Йорк и в САЩ.
Тук съм днес, за да ви кажа, че няма асимптоматично разпространение на болестите.
Ние сме се развивали през целия си живот и нито веднъж не сме се тревожили, че ще хванем каквато и да е болест от други здрави Човеци. Около другите здрави хора ние никога не сме вземали никакви специални предпазни мерки. И всеки път, когато е имало нужда от карантина, в контекста на опасните инфекциозни заболявания, хората под карантина винаги са били хора, болни от даденото заболяване, с други думи, те са имали симптоми и са били много болни.
Настоящата ситуация е напълно безпрецедентна и освен това няма никакви научни доказателства, показващи че хората без симптоми, които са здрави, са в състояние да предават това заболяване.
Има няколко проучвания, разглеждащи популации от хора, дали положителен PCR тест, които проследяват всеки човек, с когото те са осъществили контакт. В едно от изследванията се разглеждат няколко хиляди души, които били в контакт с индивиди, дали положителен тест, но въпреки това нямали никакви симптоми. Във всички тези изследвания няма никакви доказателства, че тези хора, които били здрави с положителен PCR тест, са разпространили заболяване на когото и да било.
Единственото доказателство, което някога е представяно, е основано само върху теоретични компютърни модели, но не и върху изследвания от реалния Свят.
Следователно, няма никаква научна основа за каквато и да било политика на разделяне на здрави хора от други здрави хора. Това включва: социално дистанциране и обществена изолация, локдаун (затваряне) и носене на маски.
Нито една от тези мерки не се основава на доказателства, тъй като здрави хора не разпространяват заболявания всред други здрави хора.
Благодаря.
https://stamat.org/
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