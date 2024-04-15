Смотрим Константина Березина

Видео Константина Александровича Березина. На данный момент их создано 713 и это не забывая о том, что Константин ещё и журналист.
Я благодарю Константина за то, что он не забывает регулярно упоминать в своих видео тяжелую ситуацию, в которой оказались иноземцы, защищающие Украину и политические
беженцы в Европе, а так же отдельно благодарю за то, что он регулярно говорит о той печальной ситуации, в которой я оказался в Австрии.
Тут надо напомнить, что в настоящий момент я нахожусь в Австрии под угрозой выдачи на расправу в путинскую россию. 30.04.2019 я получил отказ в предоставлении
политического убежища в Австрии, подписанный директором федерального ведомства по делам иностранцев и убежища по фамилии нуссбаумер, В основу отказа была положена
наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, находящихся
в ЕС и открыто выступивших против путинского режима. Что касательно созданного Константином и частично удалённого ютупом контента, то я уже не однократно призывал
всех, кого интересуется OS Linux, open source, а так же альтернативные социальные сети и свобода в интернете помочь с распространением материалов Константина
Березина. Разумеется я готов помочь всем желающим.
На канале: "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов https://www.youtube.com/@gazetang
Оригинал видео: Украина ответит адекватно, замерзать так всем. Путинские либерасты. https://www.youtube.com/watch?v=LA4IYFDGK-w&t=203s
0:12 / 33:13 О количестве видео, созданных Константином Березиным.
Оригинал видео: Прямой эфир. Вопрос-ответ. Крокус. https://www.youtube.com/watch?v=WJ4zWpBmrao
51:51 / 1:33:15 моя речь.
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