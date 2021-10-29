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Dr Sam Bailey - PCR Pandemic - Interview with Virus Mania's Dr Claus Köhnlein
SurvivalTV
SurvivalTV
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65 views • October 29, 2021
Dr Sam talks to Dr Claus Köhnlein (Co-Author, ‘Virus Mania’ ) about everything Covid-19. Diving deep into the reasons for excess mortality, Covid-19 PCR testing, parallels with the HIV epidemic, why coronavirus vaccines are being promoted and much more.

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