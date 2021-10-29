Dr Sam Bailey - PCR Pandemic - Interview with Virus Mania's Dr Claus Köhnlein

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Buy Virus Mania book:
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers):
https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books:
https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon:
https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle:
https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo:
https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd:
https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Nook Audiobooks:
https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible:
https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
References:
1. HIV Pneumocystic Pneumonia:
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/june_5.htm
2. Amyl Nitrite (Poppers):
https://en.wikipedia.org/wiki/Amyl_nitrite
3. National Institute on Drug Abuse: Health Hazards of Nitrite Inhalants.
https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/monograph83.pdf
4. Nitrite Inhalants: History, Epidemiology, and Possible Links to AIDS. Environmental Health Perspectives. November 1994,102(10):858-6
https://www.researchgate.net/publication/13640927_Nitrite_Inhalants_History_Epidemiology_and_Possible_Links_to_AIDS
5. Infection with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and human T cell lymphotropic viruses among leprosy patients and contacts: correlation between HIV-1 cross-reactivity and antibodies to lipoarabinomannan. J Infect Dis 1994 Feb;169(2):296-304.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7906291/
6. Recovery Study:
https://www.recoverytrial.net/results/hydroxychloroquine-results
7. Solidarity trial:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
8. Discovery trial:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32290348/
9. Remap:
https://www.remapcap.org/coronavirus
10. Brazil Chloroquine Study stopped due to Heart Arrythmias:
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/sns-nyt-chloroquine-study-halted-over-fatal-risk-20200413-kchjndg655e6doekx5emoivor4-story.html
11. Hydroxychloroquine, a potentially lethal drug. Med Intensiva 2017 May;41(4):257-259.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27480672/
12. Amebiasis.
https://www.cdc.gov/parasites/amebiasis/
13. Diiodohydroxyquinoline.
https://en.wikipedia.org/wiki/Diiodohydroxyquinoline
14. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome.
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
15. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic — United States, June 24–30, 2020.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932a1.htm
16. Coronavirus (Covid-19) vaccine update: Novavax starts tests in Australia; ICMR vaccine human trials in six months.
https://indianexpress.com/article/coronavirus/covid-19-vaccine-latest-updates-6427947/
17. Past vaccine disasters show why rushing a coronavirus vaccine now would be 'colossally stupid'