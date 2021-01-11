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Militärexperte der KPCh erklärte den Biowaffenplan der KPCh für die Welt
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Der Militärexperte der KPCh, Chen Hu (KPCh-Mitglied) erklärte bereits 2016 den Biowaffenplan der Kommunistischen Partei China.
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Gentechnik als Massenvernichtungswaffe - CCPVirusMassenvernichtungswaffe - Militärexperte Chen Hu aus China erklärt Gentechnik als Massenvernichtungswaffe im Jahr 2016
Sagt man uns das in den MSM?
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