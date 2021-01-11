Militärexperte der KPCh erklärte den Biowaffenplan der KPCh für die Welt

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Der Militärexperte der KPCh, Chen Hu (KPCh-Mitglied) erklärte bereits 2016 den Biowaffenplan der Kommunistischen Partei China.

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Gentechnik als Massenvernichtungswaffe - CCPVirusMassenvernichtungswaffe - Militärexperte Chen Hu aus China erklärt Gentechnik als Massenvernichtungswaffe im Jahr 2016

Sagt man uns das in den MSM?

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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!

I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠDer Militärexperte der KPCh, Chen Hu (KPCh-Mitglied) erklärte bereits 2016 den Biowaffenplan der Kommunistischen Partei China.B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Gentechnik als Massenvernichtungswaffe - CCPVirusMassenvernichtungswaffe - Militärexperte Chen Hu aus China erklärt Gentechnik als Massenvernichtungswaffe im Jahr 2016Sagt man uns das in den MSM?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf. Keywords corona-newskpchbiowaffen

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