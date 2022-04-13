Kvällens Galenskap 220413

1. Trots vinst på nästan 40 miljarder – eljätte höjer nätavgifterna. Enligt Eon kommer höjningen att bli omkring 45 kronor i månaden för den som bor i lägenhet och förbrukar 8 000 kWh per år, och för den som bor i villa och förbrukar 20 000 kWh per år ligger ökningen på ca 100 kronor i månaden.2. Musikkollektivet Södra bergens balalaikor skulle hålla en stödkonsert för Ukraina i Uppsala i helgen. Men konserten fick ställas in efter att musikinstrumentet balalajka anklagats för att vara ryskt.3. Som en följd av sanktionspolitik, elbrist, höjda räntor och ekonomiska följdeffekter av coronapolitiken ökar levnadskostnaderna nu rekordartat i Sverige. Exempelvis SBAB:s beräkningar är att det med nuvarande kostnadsökningar i praktiken handlar om hela 40 000 kronor i årliga utgifter för en genomsnittsfamilj.4. Elpriserna i Finland sjunker efter att känrkaftsreaktorn Olkiluoto 3 har startat och ligger nu nästan 50 procent lägre än elpriserna i övriga nordiska länder, rapporterar Montel News.5. GRÄLSJUKA MINISTER STRANDHÄLL ÄR EN PINSAMHET FÖR SVERIGE Ingen höjer längre på ögonbrynen när S-ministrar som Annika Strandhäll häver ur sig de mest grälsjuka och bottenlöst korkade inlägg i sociala medier. Men det skadar politikens anseende och Sverige som nation att vi har ministrar som ligger på den allra lägsta intellektuella nivå som tänkas kan.6. “Som vaccinolog skäms jag nu över att lära mig … vad som verkligen har orsakat nedgången av infektionssjukdomar hos barn, förbättringen av saniteten innan vaccinerna införs för nästan alla dessa barnsjukdomar”. Det säger vaccinutvecklaren dr Robert W. Malone på Tucker Carlson Show.7. Rysslands utrikesminister: Kriget i Ukraina syftar till att få slut på USA:s dominans