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[VF] Surveillance mondiale généralisée : l’instant charnière, où tout peut basculer
Le Vlogue
Le Vlogue
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36 views • December 07, 2021
L'instant décisif, le moment charnière, c’est comme ce laps de temps pendant lequel l'aiguille de la balance à fléau se tient en un équilibre parfait au centre gradué du cadran. C’est ce que nous suggère l’auteur de cette vidéo. C’est le moment où l’humanité risque de basculer dans un système si perfectionné dans son contrôle, qu’elle est à deux doigts de perdre sa liberté. Sinon pour toujours, du moins pour un temps extraordinairement long.

« Le projet de déploiement mondial du passeport vaccinal n'a rien à voir avec votre santé. Le passeport vaccinal est un cheval de Troie utilisé pour créer un tout nouveau type de société contrôlée et surveillée dans laquelle la liberté dont nous jouissons aujourd'hui ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il est temps de stopper ce plan dans son élan. » This Pivotal Moment.

Source vidéo traduite :
https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.6E868EC1-1058-441D-9B4E-9F3D5986020E:6
Source vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=8TFKkbj01NQ&;t=12s
Transcription française de Quadrillage Traduction :
https://textup.fr/598335eZ
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Mon blogue :
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