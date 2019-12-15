23RCB Vi intervjuar Mats Lindgren om fördelarna med att äta LCHF kost

Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Sjukvården och medicinerna gjorde honom sämre. Men maten gjorde honom friskFör några år sen var Mats Lindgren en fet, trött, diabetiker i femtioårsåldern med hjärtbesvär och kronisk värk. Hos sjukvården fick Mats ingen hjälp förutom mediciner. Och hans hälsa blev allt sämre. Det var först när han ändrade sina kostvanor som han tappade åtta kilo, blev frisk och besvärsfri. Han kunde kasta sina mediciner; ja han kunde till och med kasta sina glasögon!I sin bok riktar Mats Lindgren skarp kritik mot dagens sjukvård som bara behandlar patienternas symtom, istället för att analysera orsakerna till ohälsan. Frisk av mat - LCHF från början vänder sig framför allt till alla dem som söker, men inte får någon riktig hjälp av den etablerade sjukvården i Sverige. Den är perfekt för alla som är nyfikna på LCHF-kosten och som vill bli inspirerade att komma igång.Mats Lindgren har skrivit en sympatisk och engagerande bok om sin egen väg till ett friskt liv. Boken innehåller recept, veckomenyer och kolhydrattabeller. Den ger bra baskunskaper och praktiska råd till alla som vill ändra sin kost-hållning.Mats Lindgren driver ett hälsoföretag på nätet, föreläser och arrangerar kurser om mat och hälsa. Mats driver även bloggen Fet Hälsa2) Mats Lindgrens låt Rockafett