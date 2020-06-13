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Raport 12 czerwca 2020- Rozmowa Alfred Webre, Laura Eisenhower i Patty Greer
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68 views • June 13, 2020
Linki:
NewsEvolution with Laura Eisenhower, Patty Greer & Alfred Lambremont Webre - May 29, 2020 https://www.youtube.com/watch?v=cBM-4...
https://exopolitics.blogs.com/exopoli...
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DZIĘKUJEMY!
NewsEvolution with Laura Eisenhower, Patty Greer & Alfred Lambremont Webre - May 29, 2020 https://www.youtube.com/watch?v=cBM-4...
https://exopolitics.blogs.com/exopoli...
Projekt 2045: http://gf2045.com
Drugi kanał: SAMOŚWIADOMI Książki i Edukacja
DAROWIZNY na działania edukacyjne i publikację książek (Książka o Dewach Mistrzowskich Kryształów już przetłumaczona! zbieramy na drukarnię!): PayPal na www.samoswiadomi.pl
http://xn--samowiadomi-hfc.pl/ksiazki/
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/s7g5ka
DZIĘKUJEMY!
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