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Deze man legt uit hoe zijn onzin in elkaar zit
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36 views • February 25, 2022
Ach natuurlijk, of we het nooit weten, laat staan dat we het wisten.
De wappies gaan gelijk krijgen.
Iedere land word geregeerd door World Economic Forum met schwaps als minister president
en Bill gates als minister van volks gezondheid.
Corona is slechts een griepje.
Wanneer begin je dat te snappen.
Maar goed. Als deze man in zn apen pakkie wat zo zaai als wat uit ziet, gelijk krijgt
dan kun je niks anders concluderen dat de wereld geregeerd word door dementerende mafklappers
dat Q anon heet.
Ja. We go one we go all, snap u hem.
En man, hou toch je bek met je gefantaseerd en gelieg, WAPPIE.
zie hier ( https://hetopinie.wordpress.com/deze-man-legt-uit-hoe-zijn-onzin-in-elkaar-zit/ )
De wappies gaan gelijk krijgen.
Iedere land word geregeerd door World Economic Forum met schwaps als minister president
en Bill gates als minister van volks gezondheid.
Corona is slechts een griepje.
Wanneer begin je dat te snappen.
Maar goed. Als deze man in zn apen pakkie wat zo zaai als wat uit ziet, gelijk krijgt
dan kun je niks anders concluderen dat de wereld geregeerd word door dementerende mafklappers
dat Q anon heet.
Ja. We go one we go all, snap u hem.
En man, hou toch je bek met je gefantaseerd en gelieg, WAPPIE.
zie hier ( https://hetopinie.wordpress.com/deze-man-legt-uit-hoe-zijn-onzin-in-elkaar-zit/ )
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