S.O.S.: ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ!!! S.O.S.!!!

Ένας συνάνθρωπός μας, ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ και εν Χριστώ αδελφός πάσχει πολυπαθώς και ποικιλοτρόπως σαν τον Δίκαιο Ιώβ και έχει την ανάγκη μας ώστε ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΜΕΣΑ!!!





_______________





ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ/-Α ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ, ΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.









Στην αγάπη σας, εν Χριστώ αδέλφια, αφιερώσετε δύο (2) λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας για να διαβάσετε προσεκτικά τον παρακάτω σύνδεσμο (link) και όστις δύναται, πάντοτε οικεία και ελευθέρα βουλήσει, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί και αν δεν μπορεί υλικώ τω τρόπω, τουλάχιστον (=το ελάχιστο!), με ένα από καρδίας και εκ βάθους ψυχής· «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε τού Θεού τού ζώντος, δια τις πρεσβείες της Παναγίας Μητρός Σου και πάντων των Αγίων και των Αγίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ελέησε όπως Εσύ ξέρεις και σύμφωνα με το άγιο Θέλημά Σου τον δούλο σου Αγγελο-Ευάγγελο, ότι Άγιος είη πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.» και ακόμη και με μία κοινοποίηση όπου μπορεί και βούλεται ο καθένας, η οποία, συν Θεώ και Θεού θέλοντος, μπορεί να αποβεί σωτήρια για τον αδελφό μας και συμπατριώτη κύριο Άγγελο-Ευάγγελο Φ. Γιαννόπουλο. Αμήν, γένοιτο, ναι· αμήν και τω Θεώ δόξα:









«ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΑΒΟΗΘΗΤΟΣ» :





https://choratouaxoritou.gr/?p=200512