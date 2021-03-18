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BASTARDS CAUSING A WORLDWIDE PANDEMIC WITH "VACCINE" AND FACEMASKS
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70 views • March 18, 2021
1)THE LIST OF MURDERS AND MUTILATIONS LISTED IN THIS REPORT CAUSED BY "COVID VACCINE" ARE SAID TO BE ONLY 1% OF THE CASES – APPARENTLY IN THE LAND OF SCUMBAGANIA
(FORMERLY THE COUNTRY OF AMERICA BEFORE THE FRAUDULENT 2020 ELECTIONS)
2) THE "VACCINE" CREATOR CITED WARNING THE WORLD – THAT THESE VACCINES WILL CAUSE A GLOBAL CATASTROPHE - HE APPARENTLY WROTE AND "OPEN LETTER" BUT IT'S NOT CLEAR WHAT OTHER EFFORT HE IS MAKING BESIDES AN OPEN LETTER -
3) IT'S BEEN SAID FOR A LONG TIME ALREADY – THAT THE FACEMASKS AND "VACCINES" ARE CREATING AND SPREADING DISEASES – THE ONLY WAY TO STOP ANY OF THIS IS TO REMOVE THE POLITICIANS AND BUREAUCRATS RESPONSIBLE ANYWAY POSSIBLE AND MAKE THEM PAY FOR THEIR CRIMES.
(FORMERLY THE COUNTRY OF AMERICA BEFORE THE FRAUDULENT 2020 ELECTIONS)
2) THE "VACCINE" CREATOR CITED WARNING THE WORLD – THAT THESE VACCINES WILL CAUSE A GLOBAL CATASTROPHE - HE APPARENTLY WROTE AND "OPEN LETTER" BUT IT'S NOT CLEAR WHAT OTHER EFFORT HE IS MAKING BESIDES AN OPEN LETTER -
3) IT'S BEEN SAID FOR A LONG TIME ALREADY – THAT THE FACEMASKS AND "VACCINES" ARE CREATING AND SPREADING DISEASES – THE ONLY WAY TO STOP ANY OF THIS IS TO REMOVE THE POLITICIANS AND BUREAUCRATS RESPONSIBLE ANYWAY POSSIBLE AND MAKE THEM PAY FOR THEIR CRIMES.
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