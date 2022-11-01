The Real Mount Sinai i Saudi-Arabia: Exodus Is Real - Norwegian Audio

Bli med på vår oktobertur 2022 til Sinai-fjellet! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/

Se hele dokumentaren: Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in Saudi Arabia

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Sodoma og Gomorra er ekte: Ungdom fortjener et sunt opprør

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Se mer:

Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Noah-s Ark (Med lenker til mange flere videoer)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

Se de dyptgripende bevisene presentert i denne filmen som bekrefter en av de mest grunnleggende hendelsene i Bibelen for deg selv!

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