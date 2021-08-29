Κορωνοφυλακή παραβατών της καραντίνας

Κατ' εξαίρεση, αυτό το βίντεο αποτελεί μερικώς διορθωμένη αναδημοσίευση από άλλο κανάλι. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ...

"Θα τον ξαναεπισκεφθούμε στο σπίτι του, αν τον βρούμε, και θα του πούμε πως αν το ξανακάνει, έχουμε ένα ωραίο κτήριο." Περισσότερα εδώ: https://youtu.be/MZYhIfkG2OY?t=193

Πηγή: Γερμανική εφημερίδα BILD (Youtube): www.youtube.com/watch?v=XjiLXBFvvPc&t=50s

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