ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΙΟ (Adrenochrome) ΤΟ ΠΙΟ ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Η ιστορία είναι σημαντική. Για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, πρέπει να ξέρουμε πού ήμασταν. Ο έλεγχος του παρελθόντος είναι ο έλεγχος του παρόντος. Ο έλεγχος των Illuminati σε ολόκληρη τη διαδικασία μάθησης από την κούνια μέχρι τον τάφο τους δίνει μεγάλη ικανότητα να διαμορφώνουν τα πλαίσια αναφοράς μας.

Πολύ καιρό πριν, στις σκοτεινές άγραφες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, ισχυροί βασιλιάδες ανακάλυψαν πώς μπορούσαν να ελέγχουν άλλους ανθρώπους με βασανιστήρια, μαγικές πρακτικές, πολέμους, πολιτική, θρησκεία και εκμετάλλευση συμφερόντων. Αυτές οι ελίτ οικογένειες σχεδίασαν στρατηγικές και τακτικές για να διαιωνίσουν τις αποκρυφιστικές πρακτικές τους. Αιώνες μυστικότητας έχουν κρύψει αυτές οι οικογένειες από τις βέβηλες μάζες, αλλά πολλοί συγγραφείς έχουν αγγίξει την ύπαρξή τους.

Με τα χρόνια ο αποκρυφιστικός κόσμος παρέμεινε κρυμμένος από τα βιβλία της ιστορίας. (Οι εκδόσεις και η εκπαίδευση είναι ελεγχόμενα προνόμια.) Κυβέρνησαν και κυβερνούν στα παρασκήνια. Συμβούλια που τους κυβερνούσαν, και αυτά τα ίδια τα συμβούλια ήρθαν υπό την καθοδήγηση ενός μυστικού ανώτατου Μεγάλου Συμβουλίου ή Κυβερνώντος Σώματος. Οι Mystery Religions με τη σειρά τους κυβερνούσαν τις μάζες και τους πολιτικούς ηγέτες. Η ελίτ έχει διαιωνίσει τη δύναμή της για αιώνες και έχει συνεργαστεί μαζί με άλλες ελίτ για να ελέγξει τις μάζες.

Είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για ζώο, η θυσία αίματος αποτελεί εδώ και αιώνες μέρος των τελετουργιών πολλών πολιτισμών, του παρελθόντος και του παρόντος.. Από τους Μάγια έως τους Αιγύπτιους, τους Εβραίους έως τους Μουσουλμάνους, τους Αζτέκους έως τους Κινέζους, τους Ζουλού έως τους Έλληνες, σχεδόν ΟΛΟΙ οι πολιτισμοί έχουν λάβει μέρος σε αυτό το τελετουργικό. Αλλά γιατί; ΓΙΑΤΙ τα ανθρώπινα όντα αισθάνονται ότι μπορούν να ΟΦΕΛΗΘΟΥΝ από την αφαίρεση της ζωής ενός άλλου ζωντανού πλάσματος;

Μερικές αιματηρές θυσίες υποτίθεται ότι γίνονται για να κερδίσουν την εύνοια κάποιας θεότητας, "εξασφαλίζοντας" έτσι μια καλή σοδειά, καλή τύχη για την επόμενη χρονιά ή κάποια άλλη τέτοια ανοησία. Κάποιες γίνονται ως τιμωρία σε όσους έχουν διαπράξει "κακές" πράξεις, "αποκαθιστώντας" έτσι την ισορροπία του καλού και του κακού στο σύμπαν. Όμως ένας άλλος λόγος για την αιματηρή θυσία ανακαλύφθηκε ότι είναι η εξαγωγή και η συλλογή του ΑΔΡΕΝΟΧΡΩΜΑΤΟΣ.

Η Ελίτ έχει ένα σούπερ μυστικό ναρκωτικό που εξάγεται από ζωντανά ανθρώπινα όντα! Αυτό το βίντεο εξερευνά αυτό το μυστικό ναρκωτικό και τα αποτελέσματά του. Λυπάμαι, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Είναι ένα πολύ δύσκολο βίντεο που κάνει το στομάχι μου κυριολεκτικά να γυρίζει όταν βλέπω ένα τέτοιο απόσπασμα. Και να θυμάστε τρέφονται από το τρόμο σας, το φόβο σας και την αγωνία σας.

Πηγή: https://www.bitchute.com/video/E6taTEgE7DJK/

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