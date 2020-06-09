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Silvano Trotta - Analysons les chiffres de la France !
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4 views • June 09, 2020
Import YT 10 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=jxlYskAiUW0
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les médias pensent que la Crise a été bien gérée. Etudions les faits !
Sources :
http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf
https://fortune.com/2020/06/06/new-york-city-nyc-lockdown-cost-economy-coronavirus/
https://www.lejdd.fr/Societe/jean-francois-delfraissy-president-du-conseil-scientifique-laissons-les-gens-vivre-3973385
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-chi-sono-i-nuovi-contagiati-pi-giovani-e-meno-1869036.html
https://it.insideover.com/societa/eliminare-il-covid-con-i-raggi-ultravioletti-lultima-idea-della-russia.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/questa-terapia-cura-covid-ministro-non-ha-risposto-1868947.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/deconfinement-je-suis-ecoeuree-incomprehension-directrice-ehpad-face-directives-contradictoires-1838058.html
https://www.pharmaceutical-journal.com/20208045.article?utm_campaign=2482_PJ_daily_alert%26utm_medium=email%26utm_source=Pharmaceutical%2520Journal%26firstPass=false
https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/l-agence-europeenne-du-medicament-evalue-l-autorisation-de-l-antiviral-remdesivir.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-ora-allarme-sui-guanti-non-usateli-neanche-1868952.html
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les médias pensent que la Crise a été bien gérée. Etudions les faits !
Sources :
http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf
https://fortune.com/2020/06/06/new-york-city-nyc-lockdown-cost-economy-coronavirus/
https://www.lejdd.fr/Societe/jean-francois-delfraissy-president-du-conseil-scientifique-laissons-les-gens-vivre-3973385
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-chi-sono-i-nuovi-contagiati-pi-giovani-e-meno-1869036.html
https://it.insideover.com/societa/eliminare-il-covid-con-i-raggi-ultravioletti-lultima-idea-della-russia.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/questa-terapia-cura-covid-ministro-non-ha-risposto-1868947.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/deconfinement-je-suis-ecoeuree-incomprehension-directrice-ehpad-face-directives-contradictoires-1838058.html
https://www.pharmaceutical-journal.com/20208045.article?utm_campaign=2482_PJ_daily_alert%26utm_medium=email%26utm_source=Pharmaceutical%2520Journal%26firstPass=false
https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/l-agence-europeenne-du-medicament-evalue-l-autorisation-de-l-antiviral-remdesivir.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-ora-allarme-sui-guanti-non-usateli-neanche-1868952.html
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