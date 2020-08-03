BULAŞICILIK - Siz Gerçekten Virüsten Korunduğunuzu mu Zannediyorsunuz?

Mesela şu konudan hiç kimse bahsetmiyor: "korona virüsü plastik yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabiliyor".Hepimiz evlerimize kapanmış durumdayız. Evlerimizdeki su şişelerinizi nerden aldınız? Marketten.Evde kullandığınız araç gereçleri nerden aldınız? Marketlerden.E bunların hepsi virüs taşıyıcıları.Siz ailenizi bir evin içersine kapatıyorsunuz ve o eve aynı zamanda virüs taşıyıcıları sokuyorsunuz.Virüsler plastik yüzeylerde 3 güne kadar hayatta kalıyorlar.Siz gerçekten koronadan korunduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu size mantıklı geliyor mu? Bana gelmiyor.Ve iddia ediyorum. Ben evinize gelip evinizdeki bazı eşyalardan örnekler alıp onların üzerinde korona testi yaparsam büyük ihtimal "korona pozitif" bulacağım.Siz kendinizi koruduğunuzu sanıyorsunuz ama evin içi virüs dolu. Dışardan, marketlerden gelmiş virüs dolu. Dışarı gittiğinizde bu virüslü alanlara yaklaşıyorsunuz fakat işe gitmiyorsunuz.Alışveriş yapılan mekanlara gidiyorsunuz ama ibadet yapılan mekanlara gitmiyorsunuz.Burdaki mantıksızlığı görüyor musunuz? Bağışıklık bilimi açısından bakarsak, mikrobiyoloji açısından bakarsak mantığı yok bunun.Ha, insanları izole mi etmek istiyorsunuz? Herşeyi kapatmak zorundasınız.Maske takmayan biri, koluyla burnunu sildi. Ondan sonra sizin alacağınız ürünü paketledi, onu rafa koydu, onu naylona koydu. Siz de o ürünü alıyorsunuz.Korunduğunuzu mu zannediyorsunuz?Dışarı çıkarken bir şeylere dokunurken eldiven giydiniz. O eldivenlerin dış yüzeyi bakteri yuvası. Hiçbir şekilde korumuyor sizi.Dışarı çıkarken maske taktınız. Sonra bir şekilde o maskeye elinizle dokundunuz. Sonra maskeyi çıkarttıktan sonra elinizi ağzınıza dokundunuz.Noldu? Bir mantığı yok bunun.Biz doktorlar, akut durumlarda, şiddetli durumlarda kendimizi korumak için maske takıyoruz. Ve şu anda hiçbirimizin maskesi yok.Çümkü mikrobiyolojiden anlıyoruz. Bağışıklık sisteminden anlıyoruz ve bağışıklık sistemimizin kuvvetli kalmasını istiyoruz.Ben evimde saklanıp bağışıklık sistemimin zayıflamasına sebep olup ondan sonra dışarı çıkıp mikrop kapıp hasta olmak istemiyorum.Hepimiz acil servislerde çalıştık. Domuz gribinde acil servislerde çalıştık. Kuş gribinde acil serviste çalıştık.Noldu? O zamanlar kapattık mı ülkeyi, memleketi? Onlar bu koronadan da mı az tehliyeliydi? Bildiğimiz grip o koronadan daha mı az tehlikeli?Hayır efendim, bunlar tekrarlanma sıklığı açısından, ölüm oranı açısından birbirine çok benzer vakalar.Videonun tamamı:Amerikalı Doktorların 5 Milyon İzlenip Silinen Covid-19 Açıklamaları