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55. Super Bowl - Eröffnung in Florida
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Zu Beginn des 5̲5̲sten Superbowl absolvierten 3 Bomber der Typen B-1, B-2 und B-52 ein Super Bowl LV Flyover über dem Stadion in Florida, wobei 1+2+52 wieder 5̲5̲ ergibt = Übernahme des Militärs
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
A B-1B Lancer aircraft, Ellsworth Air Force Base, S.D., A B-2 Spirit aircraft, Whiteman AFB, M.O., und B-52 Stratofortress aircraft, Minot AFB, N.D.
DER PRÄSIDENT blieb seit dem 20. Januar im Hintergrund, man hörte nichts von ihm, - er blieb unsichtbar wie der Stealth-Bomber. Jetzt hat sich der Stealth-Bomber über der Superbowl-Arena gezeigt, und wir kommen der Sache näher. Alle Einheiten sind in Position. Das Schlachtfeld nimmt Gestalt an. DER PRÄSIDENT hat alle Beweise. Er hat sie von der Space Force.
Das Verteidigungsministerium twitterte dazu: „Schauen Sie heute Abend auf den Himmel (oder Ihren Fernseher), wenn Kapitän Sarah Kociuba und ihr Air-Force-Team die Flugzeuge über den Superbowl fliegt!“
1. Sie sind nicht verlassen worden.
2. "Das Beste kommt noch", ist ein Versprechen.
3. Versprechen gemacht. Versprechen GEHALTEN.
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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