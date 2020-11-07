San Martí, La ruta de las ermitas 9/17

San MartíLa ruta de las ermitasMontaña de MontserratCataluñaasmina Chöpel Drölma, una ermitaña modernaLa ermita de Sant Martí es de las más inóspitas y escondidas del macizo de Montserrat. Recientemente, una joven catalana de 22 años -Yasmina- arregló y decoró el habitáculo, subió una estufa y se decidió a experimentar la vida como ermitaña moderna. Para ella es fácil estar allí arriba dedicada a la vida contemplativa, rodeada de naturaleza y animales, aunque reconoce que el trabajo a hacer está aquí abajo, entre los humanos, por eso regresa de vez en cuando. Con alegría y buen humor, nos llevó hasta la ermita de Sant Martí -su hogar-, nos mostró el entorno y nos explicó cómo es vivir en una cueva en medio de la nada.Con Octavi PiulatsUn reportaje de Alicia Ninou