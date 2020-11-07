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San Martí, La ruta de las ermitas 9/17
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49 views • November 07, 2020
San Martí
La ruta de las ermitas
Montaña de Montserrat
Cataluña
asmina Chöpel Drölma, una ermitaña moderna
La ermita de Sant Martí es de las más inóspitas y escondidas del macizo de Montserrat. Recientemente, una joven catalana de 22 años -Yasmina- arregló y decoró el habitáculo, subió una estufa y se decidió a experimentar la vida como ermitaña moderna. Para ella es fácil estar allí arriba dedicada a la vida contemplativa, rodeada de naturaleza y animales, aunque reconoce que el trabajo a hacer está aquí abajo, entre los humanos, por eso regresa de vez en cuando. Con alegría y buen humor, nos llevó hasta la ermita de Sant Martí -su hogar-, nos mostró el entorno y nos explicó cómo es vivir en una cueva en medio de la nada.
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
La ruta de las ermitas
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Cataluña
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La ermita de Sant Martí es de las más inóspitas y escondidas del macizo de Montserrat. Recientemente, una joven catalana de 22 años -Yasmina- arregló y decoró el habitáculo, subió una estufa y se decidió a experimentar la vida como ermitaña moderna. Para ella es fácil estar allí arriba dedicada a la vida contemplativa, rodeada de naturaleza y animales, aunque reconoce que el trabajo a hacer está aquí abajo, entre los humanos, por eso regresa de vez en cuando. Con alegría y buen humor, nos llevó hasta la ermita de Sant Martí -su hogar-, nos mostró el entorno y nos explicó cómo es vivir en una cueva en medio de la nada.
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