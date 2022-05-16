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CDL138 - Transformer le monde ou se transformer ? (NETTOYER XII) - Jean-Jacques Crevecœur
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30 views • May 16, 2022
lundi 16 mai 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL138:b
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Dans cette vidéo, je reviens sur cette formule que je vous avais suggérée la semaine dernière : « Transformer le monde pour se transformer ET Se transformer pour transformer le monde. » À la suite de vos nombreux commentaires en sens divers autour de cette formule qui concrétisait cette fameuse phrase « Soyez dans le monde, mais ne soyez pas du monde », je vous invite à réfléchir et à méditer sur la nécessité de passer du OU exclusif au ET inclusif.
En effet, la culture occidentale nous a formatés à exclure des opposés, à ne pas pouvoir penser le blanc ET le noir. Il semblerait que nous soyons condamnés à choisir entre le blanc OU le noir, à choisir entre transformer le monde OU se transformer, à choisir entre voir le monde de merde OU voir le monde merveilleux, et ainsi de suite. Et si l'un n'allait pas sans l'autre ? Et si l'un était même absolument indispensable à la réalisation de l'autre ? Un peu comme ces alchimistes qui passaient régulièrement de leur oratoire à leur four alchimique (l'athanor) et de leur four alchimique à leur oratoire… Ça me semble une voie royale pour ne pas sombrer dans les pièges qui nous sont tendus par les religions traditionnelles, par le New Age, par les démarches de développement personnel, par notre culture occidentale très formatée…
C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette conversation qui est, plus que jamais, une véritable conversation où je reprends de nombreux commentaires que vous m'avez laissés sous la CDL précédente et dont je vous fais même la lecture à plusieurs reprises…
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— pour prendre connaissance de la présentation du cours spécialisé consacré à l'alchimie psychologique et spirituelle, cliquez ici.
— pour (re)visionner la CDL27 intitulée « Décoloniser nos consciences », cliquez ici.
— pour (re)visionner la CDL 31 intitulée « Sortir de la matrice grâce au confinement : un paradoxe ! », cliquez ici.
— pour acheter et visionner le documentaire « The viral delusion » (en anglais uniquement, et sans sous-titre), cliquez ici : https://paradigmshift.uscreen.io/?via=jean-jacques
— pour lire (et vous abonner gratuitement) à l'infolettre d'Yves Rasir (Néosanté), cliquez ici : https://www.neosante.eu/terrain-suite-et-pas-fin/
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Dans cette vidéo, je reviens sur cette formule que je vous avais suggérée la semaine dernière : « Transformer le monde pour se transformer ET Se transformer pour transformer le monde. » À la suite de vos nombreux commentaires en sens divers autour de cette formule qui concrétisait cette fameuse phrase « Soyez dans le monde, mais ne soyez pas du monde », je vous invite à réfléchir et à méditer sur la nécessité de passer du OU exclusif au ET inclusif.
En effet, la culture occidentale nous a formatés à exclure des opposés, à ne pas pouvoir penser le blanc ET le noir. Il semblerait que nous soyons condamnés à choisir entre le blanc OU le noir, à choisir entre transformer le monde OU se transformer, à choisir entre voir le monde de merde OU voir le monde merveilleux, et ainsi de suite. Et si l'un n'allait pas sans l'autre ? Et si l'un était même absolument indispensable à la réalisation de l'autre ? Un peu comme ces alchimistes qui passaient régulièrement de leur oratoire à leur four alchimique (l'athanor) et de leur four alchimique à leur oratoire… Ça me semble une voie royale pour ne pas sombrer dans les pièges qui nous sont tendus par les religions traditionnelles, par le New Age, par les démarches de développement personnel, par notre culture occidentale très formatée…
C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette conversation qui est, plus que jamais, une véritable conversation où je reprends de nombreux commentaires que vous m'avez laissés sous la CDL précédente et dont je vous fais même la lecture à plusieurs reprises…
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
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— pour (re)visionner la CDL27 intitulée « Décoloniser nos consciences », cliquez ici.
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