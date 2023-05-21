Das Wort zum Sonntag an Herrn Basel Hamwi

Was soll die Scheiße? Ich rede auch nicht hinter ihrem Rücken über sie oder Stelle irgendwelche Gutachten aus ohne sie zu kennen. Im Moment geht die Fremdgefährdung von ihnen aus weil sie mich in ein Exterminierungslager sperren wollen als Dank für Kindesmissbrauch. Ich habe das nicht verdient wenn wir schon Exterminierungslager auf deutschem Boden haben dann doch bitte BND Agenten, Legastheniker, und Analphabeten vernichten und nicht mich. Ich habe die Scheiße nicht angefangen. Ich habe die Lager nicht gebaut.

Psychiatrien sind Nazi Exterminierungslager Dr Katherine Horton.

https://youtu.be/Jx0CbFaYGOw

Bürgerrechtskommission für Menschenrechte Austria Österreich Wo sterben die meisten Menschen?

https://www.youtube.com/watch?v=OxlFO1Kb5OI&list=UU3Em2A-s8vlBCN0C2YXHIGA&index=1

Auf der Seite kriminalstaat.de finden sich viele Fälle wo bewiesen ist dass die Psychiatrie einfach nur genutzt wird um die wertvollsten Menschen unserer Gesellschaft zu vernichten und zu zerstören um Legastheniker, Analphabeten und minderwertige schwache Krüppel in Führungspositionen zu setzen.

https://www.kriminalstaat.de/interviews/