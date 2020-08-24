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COVID-19: Immunität und Impfung I immunity and vaccination (Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi)
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39 views • August 24, 2020
Cada día se anuncian las últimas cifras de infección. ¿Hay realmente motivos de preocupación? ¿Es una vacuna la salvación en la lucha contra el COVID-19 - como anunció el gobierno? En Hungría, el 21 de agosto se celebró una reunión de médicos y científicos en la que se me pidió que hiciera una presentación sobre la inmunidad y la vacunación. Esta fue la primera vez que espertos con diferentes opiniones tuvieron la oportunidad de discutir entre ellos. Mis opiniones personales se resumen en esta película. La conferencia se hizo con el apoyo de nuestra asociación MWGFD. Aquí y en la página web de la asociación se pone a disposición del público. Como suplemento hemos revisado el tema para la próssima edición de nuestro libro. El nuevo testo, considerablemente ampliado, sobre el tema de la vacunación/inmunidad puede descargarse gratis de la página web de nuestra editorial (Goldegg).
Más voces en contra: https://contraelencierro.blogspot.com/
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