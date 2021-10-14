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Η μεγαλύτερη απάτη κατά τον Dr. Robert O. Young (ITNJ)
Prometheus Bound
Prometheus Bound
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378 views • October 14, 2021

Η μαρτυρία του Δρ. Robert O Young παρέχει ένα σύντομο ιστορικό για το πώς και γιατί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον έθεσε εκτός εργασίας και τον φυλάκισε.. και αναφέρεται στην απόκρισή του στις φυσικές θεραπείες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχημένων θεραπειών για τη θεραπεία του καρκίνου. Στο συγκεκριένο μικρό απόσπασμα, αναφέρεται στο ζήτημα των ιών, το οποίο χαρακτηρίζει ως "τη μεγαλύτερη απάτη κατά της ανθρωπότητας". "Απομόνωση" ονομάζεται το πρώτο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας ύπαρξης ενός παθογόνου παράγοντα. Ολόκληρη η ομιλία εδώ: www.youtube.com/watch?v=gKjnEz5s37o

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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ανθρωπιστικούς, νομικούς, ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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