Η μεγαλύτερη απάτη κατά τον Dr. Robert O. Young (ITNJ)

Η μαρτυρία του Δρ. Robert O Young παρέχει ένα σύντομο ιστορικό για το πώς και γιατί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον έθεσε εκτός εργασίας και τον φυλάκισε.. και αναφέρεται στην απόκρισή του στις φυσικές θεραπείες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχημένων θεραπειών για τη θεραπεία του καρκίνου. Στο συγκεκριένο μικρό απόσπασμα, αναφέρεται στο ζήτημα των ιών, το οποίο χαρακτηρίζει ως "τη μεγαλύτερη απάτη κατά της ανθρωπότητας". "Απομόνωση" ονομάζεται το πρώτο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας ύπαρξης ενός παθογόνου παράγοντα. Ολόκληρη η ομιλία εδώ: www.youtube.com/watch?v=gKjnEz5s37o



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