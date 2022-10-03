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Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
Сесть в автозак, а кому и голгофа – не плаха
Разница в принципах, в принципе только пять слов:
Русский военный корабль, иди на хуй
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
"Мама я в шапке, взяла документы, нет страха"
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди на хуй
Если действительно хочешь для нашей земли
Что-то хорошее – вон огород перепахан
Зерна в карман положи, чтоб они проросли
Русский военный корабль, иди на хуй
Здесь возле арты чечен, беларус и казах
Тут верят в Будду и Ктулху, Христа и Аллаха
Новые фрески распишем на новых церквях
Русский военный корабль, иди на хуй
Этой империи нужен и Киев и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: "Ты русский? Окей. Иди нахуй!"