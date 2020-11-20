George Orwell vs. Aldous Huxley - "1984" o "Un mundo feliz"

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Dos novelas visionarias del siglo XX advertían de los excesos de las sociedades democráticas: “Un mundo feliz” de Aldous Huxley y “1984” de George Orwell, publicadas respectivamente en 1932 y 1949. En este video se comparan ambos mundos imaginarios entre sí, y con el real que estamos viviendo, que aúna lo peor de ambas.