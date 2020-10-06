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COVID 19 - Ne faites surtout pas le test !!! (censuré sur youtube)
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Remerciements à John Doe de ITV pour la traduction
Liens des sources utilisées :
-Lien chaine d'ITV : https://www.bitchute.com/profile/NCAo7CdnA4pM/
-Lien vidéo d'origine aplanetruth5 : https://youtu.be/_9C5flf0zjY
-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6468177/
Cependant, la clairance mucociliaire rapide des nanoparticules chargées de médicament peut entraîner une réduction du pourcentage de biodisponibilité après administration intranasale. Ainsi, les efforts de recherche ont été considérablement orientés vers le développement de nanosystèmes d'hydrogel qui ont des propriétés mucoadhésives afin de maximiser le temps de séjour, et donc d'augmenter la période de contact avec la muqueuse nasale et d'améliorer l'absorption du médicament.
-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27352214/
-Voici comment ils vaccinent le bétail par le nez:
https://www.youtube.com/watch?v=VWz6N5BPO9w
-Et voici comment ils tamponnent les gens par le nez:
https://www.youtube.com/watch?v=1jVNeSnVSks
-Pourquoi par le nez : L'administration de médicaments et d'autres substances au cerveau est très souhaitable pour les médicaments actifs sur le SNC, mais extrêmement difficile. Même si un médicament est injecté dans la circulation sanguine, par exemple par voie intraveineuse, il peut ne pas franchir la barrière entre le sang et le cerveau appelée barrière hémato-encéphalique. De plus, de nombreux médicaments peuvent être détruits par le sang et il est donc préférable de les administrer directement au cerveau. L'administration de médicaments par voie orale crée une barrière supplémentaire d'absorption et de métabolisme par l'intestin et le foie, avant que les médicaments n'atteignent le sang. Toutes ces méthodes réduisent donc le pourcentage de médicaments qui atteindront le cerveau, voire pas du tout, et ralentissent également le temps d'action. Cela conduit à prendre une dose supplémentaire de médicament pour obtenir les mêmes résultats, ce qui entraîne une augmentation du profil des effets secondaires.
Un mécanisme de délivrance directe au cerveau via une plaque cribriforme, contournant ainsi la barrière hémato-encéphalique, l'intestin et le foie, est souhaitable. La plaque cribriforme est une plaque osseuse poreuse située entre le cerveau et le nez dans le toit de la cavité nasale qui comporte des trous par lesquels les nerfs et les vaisseaux sanguins passent entre le nez et le cerveau. Les médicaments, les produits chimiques et les substances peuvent atteindre le cerveau à partir du nez par ces mêmes trous. Cela permet de transporter un pourcentage plus important d'une substance active vers le cerveau ou la circulation sanguine à un rythme beaucoup plus rapide par rapport à d'autres modes d'administration, notamment par voie intraveineuse, orale ou autre.
La voie d'accès à la plaque cribriforme passe par la cavité nasale. Les modes actuels d'administration de médicaments ou de substances par la cavité nasale comprennent les vaporisateurs nasaux, les brouillards, les aérosols et les formulations liquides et en gel. L'un des problèmes des modes actuels d'administration par voie nasale est qu'ils ne peuvent pas atteindre la partie arrière du toit de la cavité nasale, où se trouve la plaque cribriforme.
BREF RÉSUMÉ DE L'INVENTION
Les incarnations divulguées concernent généralement des méthodes et des compositions permettant d'administrer des médicaments et d'autres substances au cerveau via la plaque cribriforme située dans la partie arrière de la voûte du nez (ou partie olfactive de la cavité nasale) à l'aide de compositions de mousse.
La solution de base peut comprendre, par exemple, diverses compositions d'eau, de sel, de graisse, de lait, d'huile, de protéines et d'autres substances ou diverses combinaisons de tout ou partie des composants. Elle peut également comprendre le médicament, les produits chimiques, les cellules souches, les hormones, les peptides ou d'autres substances à livrer. D'autres ajouts à cette formule de solution de base peuvent inclure divers agents tensioactifs, des agents moussants, des agents stabilisants, des agents modifiant le pH, des agents modifiant l'osmolarité, des agents hydratants et des conservateurs. D'autres modifications peuvent être apportées par l'ajout d'agents améliorant l'absorption et de toute une série d'autres agents. Toutes les substances ou médicaments contenus dans la solution de base peuvent être de tailles différentes, y compris des nanoparticules de moins de 1 nanomètre à plus de 2000 nanomètres.
Liens des sources utilisées :
-Lien chaine d'ITV : https://www.bitchute.com/profile/NCAo7CdnA4pM/
-Lien vidéo d'origine aplanetruth5 : https://youtu.be/_9C5flf0zjY
-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6468177/
Cependant, la clairance mucociliaire rapide des nanoparticules chargées de médicament peut entraîner une réduction du pourcentage de biodisponibilité après administration intranasale. Ainsi, les efforts de recherche ont été considérablement orientés vers le développement de nanosystèmes d'hydrogel qui ont des propriétés mucoadhésives afin de maximiser le temps de séjour, et donc d'augmenter la période de contact avec la muqueuse nasale et d'améliorer l'absorption du médicament.
-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27352214/
-Voici comment ils vaccinent le bétail par le nez:
https://www.youtube.com/watch?v=VWz6N5BPO9w
-Et voici comment ils tamponnent les gens par le nez:
https://www.youtube.com/watch?v=1jVNeSnVSks
-Pourquoi par le nez : L'administration de médicaments et d'autres substances au cerveau est très souhaitable pour les médicaments actifs sur le SNC, mais extrêmement difficile. Même si un médicament est injecté dans la circulation sanguine, par exemple par voie intraveineuse, il peut ne pas franchir la barrière entre le sang et le cerveau appelée barrière hémato-encéphalique. De plus, de nombreux médicaments peuvent être détruits par le sang et il est donc préférable de les administrer directement au cerveau. L'administration de médicaments par voie orale crée une barrière supplémentaire d'absorption et de métabolisme par l'intestin et le foie, avant que les médicaments n'atteignent le sang. Toutes ces méthodes réduisent donc le pourcentage de médicaments qui atteindront le cerveau, voire pas du tout, et ralentissent également le temps d'action. Cela conduit à prendre une dose supplémentaire de médicament pour obtenir les mêmes résultats, ce qui entraîne une augmentation du profil des effets secondaires.
Un mécanisme de délivrance directe au cerveau via une plaque cribriforme, contournant ainsi la barrière hémato-encéphalique, l'intestin et le foie, est souhaitable. La plaque cribriforme est une plaque osseuse poreuse située entre le cerveau et le nez dans le toit de la cavité nasale qui comporte des trous par lesquels les nerfs et les vaisseaux sanguins passent entre le nez et le cerveau. Les médicaments, les produits chimiques et les substances peuvent atteindre le cerveau à partir du nez par ces mêmes trous. Cela permet de transporter un pourcentage plus important d'une substance active vers le cerveau ou la circulation sanguine à un rythme beaucoup plus rapide par rapport à d'autres modes d'administration, notamment par voie intraveineuse, orale ou autre.
La voie d'accès à la plaque cribriforme passe par la cavité nasale. Les modes actuels d'administration de médicaments ou de substances par la cavité nasale comprennent les vaporisateurs nasaux, les brouillards, les aérosols et les formulations liquides et en gel. L'un des problèmes des modes actuels d'administration par voie nasale est qu'ils ne peuvent pas atteindre la partie arrière du toit de la cavité nasale, où se trouve la plaque cribriforme.
BREF RÉSUMÉ DE L'INVENTION
Les incarnations divulguées concernent généralement des méthodes et des compositions permettant d'administrer des médicaments et d'autres substances au cerveau via la plaque cribriforme située dans la partie arrière de la voûte du nez (ou partie olfactive de la cavité nasale) à l'aide de compositions de mousse.
La solution de base peut comprendre, par exemple, diverses compositions d'eau, de sel, de graisse, de lait, d'huile, de protéines et d'autres substances ou diverses combinaisons de tout ou partie des composants. Elle peut également comprendre le médicament, les produits chimiques, les cellules souches, les hormones, les peptides ou d'autres substances à livrer. D'autres ajouts à cette formule de solution de base peuvent inclure divers agents tensioactifs, des agents moussants, des agents stabilisants, des agents modifiant le pH, des agents modifiant l'osmolarité, des agents hydratants et des conservateurs. D'autres modifications peuvent être apportées par l'ajout d'agents améliorant l'absorption et de toute une série d'autres agents. Toutes les substances ou médicaments contenus dans la solution de base peuvent être de tailles différentes, y compris des nanoparticules de moins de 1 nanomètre à plus de 2000 nanomètres.
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