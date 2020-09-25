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CovidPass, la nouvelle prison 2.0 - Ema Krusi
luciole
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33 views • September 25, 2020
25 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=MegnUEXO_B4
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw

Début mai, je vous disais en vidéo que je refusais les tests COVID car ils pouvaient être liés à une identité numérique qui était déjà en cours. J’ai été traitée de complotiste dans la presse et les médias mainstream.

Je vous disais aussi que ces tests n'étaient pas fiables. J’ai été traitée de complotiste dans la presse et les médias mainstream.

Quelques mois plus tard, nous nous retrouvons dans un monde qui marche sur la tête: alors qu'il existe des traitements pour guérir du COVID, les autorités font la sourde oreille et misent tout sur le vaccin COVID à venir. Les discours anxiogènes des médias dominants sont plus que jamais des rengaines d’absurdités: le nombre de cas est relevé quotidiennement et ne reflète pas la situation dans les hôpitaux. Les gros titres continuent d’affoler les masses, et pendant ce temps, la technologie s’installe sournoisement dans nos quotidiens avec des Applications liberticides que nous n’aurions jamais acceptées si nous avions dû voter.

La démocratie est entrain de s’envoler comme une ancienne utopie au profit de la fascination technologique. Quant à la presse et aux médias mainstream, ils continuent d’être les caisses de résonance des autorités alors que leur rôle premier est de vous informer. Au lieu de cela, ils se sont rangé du côté du manche. Mais le plus grave, ce n’est même plus leur abandon du peuple mais la réalité qui se dessine sans que personne n’en parle.

Alors ? C’est vraiment ça, votre héritage pour vos enfants ?

Passeport de santé Irlande
▶️Health Passport Ireland
https://www.youtube.com/watch?v=U88ZKJhztiM


World Economic Forum
▶️CommonPass - Travelling The World In The Covid Era
https://www.weforum.org/videos/common-pass-travelling-the-world-in-the-covid-era

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