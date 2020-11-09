Τα Δελφικά Παραγγέλματα _ Κώδικας Ελληνικής Ηθικής

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ή ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

DELPHIC MAXIMS OR PYTHIAN LETTERS

Μια παγκόσμια πρώτη αλφαβητική παρουσίαση όλων τών Δελφικών Παραγγελμάτων, Μνημοσύνης και Ευμαθείας χάριν... τα οποία συμπυκνώνουν -με λιτό, Δωρικό τρόπο- έναν Κώδικα Ελληνικής Ηθικής.

Αφιερώνεται σε όλους τους Έλληνες - Ανθρώπους, που αναζητούν με σέβας τὴν Ιερή Σοφία τών Προγόνων τους και είναι έτοιμοι να δεχτούν τὴν Δελφική Μύηση, όπου τους έταξε η ζωή...