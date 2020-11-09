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Τα Δελφικά Παραγγέλματα _ Κώδικας Ελληνικής Ηθικής
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66 views • November 09, 2020
ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ή ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
DELPHIC MAXIMS OR PYTHIAN LETTERS
Μια παγκόσμια πρώτη αλφαβητική παρουσίαση όλων τών Δελφικών Παραγγελμάτων, Μνημοσύνης και Ευμαθείας χάριν... τα οποία συμπυκνώνουν -με λιτό, Δωρικό τρόπο- έναν Κώδικα Ελληνικής Ηθικής.
Αφιερώνεται σε όλους τους Έλληνες - Ανθρώπους, που αναζητούν με σέβας τὴν Ιερή Σοφία τών Προγόνων τους και είναι έτοιμοι να δεχτούν τὴν Δελφική Μύηση, όπου τους έταξε η ζωή...
DELPHIC MAXIMS OR PYTHIAN LETTERS
Μια παγκόσμια πρώτη αλφαβητική παρουσίαση όλων τών Δελφικών Παραγγελμάτων, Μνημοσύνης και Ευμαθείας χάριν... τα οποία συμπυκνώνουν -με λιτό, Δωρικό τρόπο- έναν Κώδικα Ελληνικής Ηθικής.
Αφιερώνεται σε όλους τους Έλληνες - Ανθρώπους, που αναζητούν με σέβας τὴν Ιερή Σοφία τών Προγόνων τους και είναι έτοιμοι να δεχτούν τὴν Δελφική Μύηση, όπου τους έταξε η ζωή...
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