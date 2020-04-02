冠状病毒所经之处安全吗？

您能否帮助我们引领神前来消除冠状病毒感染的威胁？

如果我们需要神的帮助，那我们都需要祈祷。

您只需说出以下内容以您想要的任何方式与全能的上帝沟通:



“亲爱的上帝，每一天都请您消除我自己，我爱的人们，和那些已经感染的人们身边的危险病毒让地球和生物都恢复原状，我将一次次祈祷，确保所有人的安全，并为患难者恢复福祉。”



如果你每天都这样做，您的祈祷将被添加到其他许多人的祈祷中，以获得更好的效果。

这个病毒是闯入者且它没有自由意志。



我们通过他人得知如若让神来移除、并让病毒失效，这比治愈、保护世界上所有人更容易，



这世上有许多弱者或非信徒，因而他们限制了神帮助他们的可能性。



与上帝站在一起是最好的方式一起祈祷所有人终会得救，包括你在内。



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