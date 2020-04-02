© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
冠状病毒所经之处安全吗？
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
19 views • April 02, 2020
冠状病毒所经之处安全吗？
您能否帮助我们引领神前来消除冠状病毒感染的威胁？
如果我们需要神的帮助，那我们都需要祈祷。
您只需说出以下内容以您想要的任何方式与全能的上帝沟通:
“亲爱的上帝，每一天都请您消除我自己，我爱的人们，和那些已经感染的人们身边的危险病毒让地球和生物都恢复原状，我将一次次祈祷，确保所有人的安全，并为患难者恢复福祉。”
如果你每天都这样做，您的祈祷将被添加到其他许多人的祈祷中，以获得更好的效果。
这个病毒是闯入者且它没有自由意志。
我们通过他人得知如若让神来移除、并让病毒失效，这比治愈、保护世界上所有人更容易，
这世上有许多弱者或非信徒，因而他们限制了神帮助他们的可能性。
与上帝站在一起是最好的方式一起祈祷所有人终会得救，包括你在内。
去 GetWisdom.com 网站上了解更多详情。
您能否帮助我们引领神前来消除冠状病毒感染的威胁？
如果我们需要神的帮助，那我们都需要祈祷。
您只需说出以下内容以您想要的任何方式与全能的上帝沟通:
“亲爱的上帝，每一天都请您消除我自己，我爱的人们，和那些已经感染的人们身边的危险病毒让地球和生物都恢复原状，我将一次次祈祷，确保所有人的安全，并为患难者恢复福祉。”
如果你每天都这样做，您的祈祷将被添加到其他许多人的祈祷中，以获得更好的效果。
这个病毒是闯入者且它没有自由意志。
我们通过他人得知如若让神来移除、并让病毒失效，这比治愈、保护世界上所有人更容易，
这世上有许多弱者或非信徒，因而他们限制了神帮助他们的可能性。
与上帝站在一起是最好的方式一起祈祷所有人终会得救，包括你在内。
去 GetWisdom.com 网站上了解更多详情。
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.