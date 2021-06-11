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CDS - O Antídoto Universal - A ciência e a história do Dióxido de Cloro
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64 views • June 11, 2021
O Antídoto Universal
A ciência e a história do Dióxido de Cloro. A NASA proclamou um antídoto universal em 1987, desde então milhares de vezes pessoas vem se recuperarando de doenças usando esta substância e agora muitos médicos e cientistas dizem que é extremamente eficaz para muitas aplicações.
O documentário explora a história, segurança, e eficácia do antídoto universal e fornece entrevistas com médicos e pessoas que o utilizaram.
Descubra mais em qualquer link abaixo.
Website:
https://theuniversalantidote.com/
Canal Oficial.
https://t.me/TheUniversalAntidote
Ligações a todos os canais de vídeo do Antídoto Universal:
https://www.brighteon.com/channels/curiousoutlier
A ciência e a história do Dióxido de Cloro. A NASA proclamou um antídoto universal em 1987, desde então milhares de vezes pessoas vem se recuperarando de doenças usando esta substância e agora muitos médicos e cientistas dizem que é extremamente eficaz para muitas aplicações.
O documentário explora a história, segurança, e eficácia do antídoto universal e fornece entrevistas com médicos e pessoas que o utilizaram.
Descubra mais em qualquer link abaixo.
Website:
https://theuniversalantidote.com/
Canal Oficial.
https://t.me/TheUniversalAntidote
Ligações a todos os canais de vídeo do Antídoto Universal:
https://www.brighteon.com/channels/curiousoutlier
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