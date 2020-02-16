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11.000 scienziati lanciano un avvertimento sui cambiamenti climatici antropogenici ... ma le prove?
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3 views • February 16, 2020
Si dice in giro, più che altro è diventata una leggenda metropolitana, che il 97% della comunità scientifica sia a favore della “TESI” della CO2 e della conseguente emissione di gas a effetto serra con le annesse conseguenze che questa avrebbe sul clima e i suoi cambiamenti.
Il problema (per loro si intende) è che di questo 97% non si capisce in realtà di quanto sia la percentuale esatta e quanti siano veramente gli addetti ai lavori come affermato nel filmato allegato dopo una verifica dello studio che lo sostiene.
Sta di fatto (complice una sfrenata e super campagna mediatica che evidentemente paga molto profumatamente) che l’argomento sul global warming antropico, sui gas a effetto serra e sulle conseguenti catastrofi che esso ne produrrebbe è sulla bocca di tutti. A quanto pare però mancano le prove che ci dicano che la CO2 a emissione antropica siano la causa dei cambiamenti climatici.
Il problema (per loro si intende) è che di questo 97% non si capisce in realtà di quanto sia la percentuale esatta e quanti siano veramente gli addetti ai lavori come affermato nel filmato allegato dopo una verifica dello studio che lo sostiene.
Sta di fatto (complice una sfrenata e super campagna mediatica che evidentemente paga molto profumatamente) che l’argomento sul global warming antropico, sui gas a effetto serra e sulle conseguenti catastrofi che esso ne produrrebbe è sulla bocca di tutti. A quanto pare però mancano le prove che ci dicano che la CO2 a emissione antropica siano la causa dei cambiamenti climatici.
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