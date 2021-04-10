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M.I.B. Demo Copenhagen Denmark [10.04.2021]
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40 views • April 13, 2021
Hvad er 'reglerne' og 'gode råd og 'anbefalinger' mht når folk 'forsamles?
Bliver dette overholdt?
M.I.B.
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://www.facebook.com/events/2279477965529840/
Location: Enghave Plads https://goo.gl/maps/em6MvNfTBFgdQKeUA
12.04.2021 Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind.
Opdateret 16. marts 2021 - 5 version
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Brug-af-mundbind
18.03.21 Aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021
Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs.
https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/aftale-om-ekstra-genaabning-foer-6-april-2021/
Sundhedsstyrelsen Opdateret 17.03.2021 - Socialt samvær
https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/samvaer-og-sociale-sammenhaenge
06.01.2021 Sundhedsstyrelsens 'gode råd' - Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Stoerre-offentlige-forsamlinger
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forsamlinger/Gode-rad-Stoerre-offentlige-forsamlinger-fx-demonstration.ashx
"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas
"Det anslås, at der er dukket cirka 700 personer op for at deltage."
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/men-black-demonstration-i-gang-i-koebenhavn
"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.berlingske.dk/samfund/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas
"Da de var flest, var 800 personer samlet i demonstrationen, oplyser politiet."
https://nyheder.tv2.dk/2021-04-10-dagens-nyheder-10-april
"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.bt.dk/krimi/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas
IT-Nørden.dk og #ZerOQAnonymous - Dit sted for lækkede, opsnuste og på andre måder fundne dokumenter
https://xn--it-nrden-84a.dk/
Juni 2019 af Peter Hansen
HVEM REGERER DANMARK? Politikerne eller embedsmænd?
Hvem fortolker? Hvem beslutter? Hvem er lovgiver?
Hvis du kan svare på alle disse 26 spørgsmål, må der nødvendigvis dukke spørgsmål op om, hvem der styre dette land, inden for beskæftigelses- og sociallovgivningen. Politikerne eller embedsmændene?
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10218011879583985
18.11.2020 Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures
to Prevent SARS-CoV-2 influenz Infection in Danish Mask Wearers.
Conclusion: No, Mask do not help against a virus.
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
CDC/WHO: Gennemsnits dødeligheden = 1,5% - Gennemsnits overlevelse = 98,5%
Paul Joseph Watson: The Truth About 'Vaccine Passports' in the World [06.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/doetBr5Y2Oew/
Dr. Simone Gold: WAKE-UP Call to the World [27.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/pH1ppGXwMRvV/
The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is still a pedophile! [Danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Bliver dette overholdt?
M.I.B.
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://www.facebook.com/events/2279477965529840/
Location: Enghave Plads https://goo.gl/maps/em6MvNfTBFgdQKeUA
12.04.2021 Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind.
Opdateret 16. marts 2021 - 5 version
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Brug-af-mundbind
18.03.21 Aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021
Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs.
https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/aftale-om-ekstra-genaabning-foer-6-april-2021/
Sundhedsstyrelsen Opdateret 17.03.2021 - Socialt samvær
https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/samvaer-og-sociale-sammenhaenge
06.01.2021 Sundhedsstyrelsens 'gode råd' - Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Stoerre-offentlige-forsamlinger
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forsamlinger/Gode-rad-Stoerre-offentlige-forsamlinger-fx-demonstration.ashx
"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas
"Det anslås, at der er dukket cirka 700 personer op for at deltage."
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/men-black-demonstration-i-gang-i-koebenhavn
"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.berlingske.dk/samfund/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas
"Da de var flest, var 800 personer samlet i demonstrationen, oplyser politiet."
https://nyheder.tv2.dk/2021-04-10-dagens-nyheder-10-april
"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.bt.dk/krimi/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas
IT-Nørden.dk og #ZerOQAnonymous - Dit sted for lækkede, opsnuste og på andre måder fundne dokumenter
https://xn--it-nrden-84a.dk/
Juni 2019 af Peter Hansen
HVEM REGERER DANMARK? Politikerne eller embedsmænd?
Hvem fortolker? Hvem beslutter? Hvem er lovgiver?
Hvis du kan svare på alle disse 26 spørgsmål, må der nødvendigvis dukke spørgsmål op om, hvem der styre dette land, inden for beskæftigelses- og sociallovgivningen. Politikerne eller embedsmændene?
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10218011879583985
18.11.2020 Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures
to Prevent SARS-CoV-2 influenz Infection in Danish Mask Wearers.
Conclusion: No, Mask do not help against a virus.
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
CDC/WHO: Gennemsnits dødeligheden = 1,5% - Gennemsnits overlevelse = 98,5%
Paul Joseph Watson: The Truth About 'Vaccine Passports' in the World [06.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/doetBr5Y2Oew/
Dr. Simone Gold: WAKE-UP Call to the World [27.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/pH1ppGXwMRvV/
The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is still a pedophile! [Danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
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