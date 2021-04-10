BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

M.I.B. Demo Copenhagen Denmark [10.04.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
1569 followers
Follow
1
Share
Report
40 views • April 13, 2021
Hvad er 'reglerne' og 'gode råd og 'anbefalinger' mht når folk 'forsamles?
Bliver dette overholdt?

M.I.B.
https://www.facebook.com/Men-In-Black-Denmark-104960441491640/
https://www.facebook.com/events/2279477965529840/
Location: Enghave Plads https://goo.gl/maps/em6MvNfTBFgdQKeUA

12.04.2021 Sundheds­styrelsens gode råd: Brug af mundbind.
Opdateret 16. marts 2021 - 5 version
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Brug-af-mundbind

18.03.21 Aftale om ekstra genåbning før 6. april 2021
Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs.
https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/aftale-om-ekstra-genaabning-foer-6-april-2021/

Sundhedsstyrelsen Opdateret 17.03.2021 - Socialt samvær
https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/samvaer-og-sociale-sammenhaenge

06.01.2021 Sundhedsstyrelsens 'gode råd' - Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Stoerre-offentlige-forsamlinger
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forsamlinger/Gode-rad-Stoerre-offentlige-forsamlinger-fx-demonstration.ashx

"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas

"Det anslås, at der er dukket cirka 700 personer op for at deltage."
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/men-black-demonstration-i-gang-i-koebenhavn

"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.berlingske.dk/samfund/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas

"Da de var flest, var 800 personer samlet i demonstrationen, oplyser politiet."
https://nyheder.tv2.dk/2021-04-10-dagens-nyheder-10-april

"Da der var flest deltagere i demonstrationen, var der efter politiets vurdering cirka 800 personer samlet."
https://www.bt.dk/krimi/politi-melder-om-fredelig-demonstration-mod-coronapas

IT-Nørden.dk og #ZerOQAnonymous - Dit sted for lækkede, opsnuste og på andre måder fundne dokumenter
https://xn--it-nrden-84a.dk/

Juni 2019 af Peter Hansen
HVEM REGERER DANMARK? Politikerne eller embedsmænd?
Hvem fortolker? Hvem beslutter? Hvem er lovgiver?
Hvis du kan svare på alle disse 26 spørgsmål, må der nødvendigvis dukke spørgsmål op om, hvem der styre dette land, inden for beskæftigelses- og sociallovgivningen. Politikerne eller embedsmændene?
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10218011879583985

18.11.2020 Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures
to Prevent SARS-CoV-2 influenz Infection in Danish Mask Wearers.
Conclusion: No, Mask do not help against a virus.
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

CDC/WHO: Gennemsnits dødeligheden = 1,5% - Gennemsnits overlevelse = 98,5%
Paul Joseph Watson: The Truth About 'Vaccine Passports' in the World [06.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/doetBr5Y2Oew/
Dr. Simone Gold: WAKE-UP Call to the World [27.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/pH1ppGXwMRvV/

The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is still a pedophile! [Danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Pentagon&#8217;s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won&#8217;t Win the War

The Pentagon’s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won’t Win the War

Mike Adams
Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Garrison Vance
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

Lance D Johnson
The Age of Incompetence: We&#8217;re Now Living Through a Collapse of Reason

The Age of Incompetence: We’re Now Living Through a Collapse of Reason

Mike Adams
Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy