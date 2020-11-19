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Tijd voor wat kutmuziek
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67 views • November 19, 2020
Marco, de verbinder, die guitige tempelier, doet ook weleens zingen.
Nou ja, zingen, het is natuurlijk vooral hard. En vals.
Het moet niet makkelijk zijn als je alles hebt verkloot in het leven, daar weet Marco alles van.
Daarom is het zo koddig dat hij bij de andere complotgekkies nog een beetje aansluiting vindt.
In de livedingessen is hij een hele peer, denkt hij. Want eigenlijk zie je een wel heel sneu mannetje met een zinloos leven, die zichzelf voor heel even een heuse dj-presentator waant.
Soms is zijn kind ook aanwezig, doet hij even leuk voor de camera, maar dat mag niet al te lang duren dus dan geeft hij dat kind een snoepje en gaat dan weer snel naar zijn virtuele vrienden in de livedinges.
Tja, zo gaat dat met weekendvaders, even leuk doen maar niet te lang.
Want internet is belangrijker.
Want hij is de enige echte verbinder. Met een medalje. En een zwaardje.
Wat een fijne vader.
Nou ja, zingen, het is natuurlijk vooral hard. En vals.
Het moet niet makkelijk zijn als je alles hebt verkloot in het leven, daar weet Marco alles van.
Daarom is het zo koddig dat hij bij de andere complotgekkies nog een beetje aansluiting vindt.
In de livedingessen is hij een hele peer, denkt hij. Want eigenlijk zie je een wel heel sneu mannetje met een zinloos leven, die zichzelf voor heel even een heuse dj-presentator waant.
Soms is zijn kind ook aanwezig, doet hij even leuk voor de camera, maar dat mag niet al te lang duren dus dan geeft hij dat kind een snoepje en gaat dan weer snel naar zijn virtuele vrienden in de livedinges.
Tja, zo gaat dat met weekendvaders, even leuk doen maar niet te lang.
Want internet is belangrijker.
Want hij is de enige echte verbinder. Met een medalje. En een zwaardje.
Wat een fijne vader.
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