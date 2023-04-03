Ιταλία (Rete4 TV): O Μάριο Τζιορντάνο αποκαλύπτει τα απόρρητα έγγραφα για τα εμβόλια

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21 Μαρτίου 2023 - Εμβόλια Covid που χορηγούνται σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ανθρώπους χωρίς καμία μελέτη σχετικά με τις παρενέργειες. Αυτό προκύπτει από τα απόρρητα έγγραφα που έδειξε ο Μάριο Τζορντάνο στην έναρξη του επεισοδίου της εκπομπής "Fuori dal Coro" που προβλήθηκε στις 21 Μαρτίου στο Rete4. Ο Τζιορντάνο παρουσιάζει εσωτερικά έγγραφα της ΑΙFΑ, της Ιταλικής Υπηρεσίας Φαρμάκων, από τα οποία προκύπτει ότι, εκείνη την περίοδο κανείς δεν γνώριζε τις επιπτώσεις του εμβολίου στα ηλικιωμένα και ευπαθή άτομα.
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