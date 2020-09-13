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İnsanlar neden ölüyor? BİR YAKINIM KORONA'DAN ÖLDÜ diyenler özellikle izlesin
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82 views • September 13, 2020
BU VİDEO YOUTUBE'DAN KALDIRILDI !!!
Yükledikten 1 gün sonra sildiler...
Testi pozitif çıkan bir insan eğer bulaşıcı bir hastalık taşıyorsa o halde sadece ona değil onun iletişim kurduğu ve özellikle de beraber yaşadığı insanların hepsine test yapılmalı.
Ve hatta aslında test yapılmasına bile gerek yok. Çünkü sosyal mesafeye uyacak kadar bulaşıcı bir hastalık varsa eğer zaten onunla temasa geçen herkese bulaşmıştır ve hepsinin de hasta olması gerekir.
Ama böyle birşeyin olduğunu görmüyoruz. Bir insanın testi pozitif çıkarken aynı evde yaşayan diğer insanlarınki negatif çıkıyor ya da çıkabiliyor.
Bu bile tek başına bulaşıcı bir hastalığın olmadığının kanıtıdır.
Ahmet Çınar
Kaynak:
https://www.brighteon.com/287aaaa1-c432-4f5a-be5f-4d5611256b7b
Yükledikten 1 gün sonra sildiler...
Testi pozitif çıkan bir insan eğer bulaşıcı bir hastalık taşıyorsa o halde sadece ona değil onun iletişim kurduğu ve özellikle de beraber yaşadığı insanların hepsine test yapılmalı.
Ve hatta aslında test yapılmasına bile gerek yok. Çünkü sosyal mesafeye uyacak kadar bulaşıcı bir hastalık varsa eğer zaten onunla temasa geçen herkese bulaşmıştır ve hepsinin de hasta olması gerekir.
Ama böyle birşeyin olduğunu görmüyoruz. Bir insanın testi pozitif çıkarken aynı evde yaşayan diğer insanlarınki negatif çıkıyor ya da çıkabiliyor.
Bu bile tek başına bulaşıcı bir hastalığın olmadığının kanıtıdır.
Ahmet Çınar
Kaynak:
https://www.brighteon.com/287aaaa1-c432-4f5a-be5f-4d5611256b7b
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