ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΚΕΙΤΣ ΖΗΤΑ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ (ΕΛΛ. ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)

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77 views • May 18, 2020





Πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές με τις βόμβες που έπεσαν στο Palazzo del Potere από τη θαυμαστά γενναία Ιταλίδα βουλευτίνα Sara Cunial. Ανοίγοντας το κουτί τις Πανδώρας, μίλησε για τα πάντα. Στέρηση ελευθεριών, μαζικό εμβολιασμό, πολυεθνικές, νανοτεχνολογίες, δικατορικό έλεγχο ακόμα και στα παιδιά, αλλαγές στη ζωή μας, βαθύ κράτος και Νεα Τάξη Πραγμάτων, εικονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και πολλά άλλα.



Αλλά πάνω από όλα περιέγραψε τις πολλαπλές παρεμβάσεις Gates που προφανώς δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.



Προσέξε την τρεμάμενη φωνή της, την ένταση αλλά πάνω από όλα το θάρρος να μιλήσει για όλους εμάς που αισθανόμαστε τον ολοκληρωτισμό τους να κάνει γοργούς βηματισμούς.



Έκλεισε συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Conte. "Την επόμενη φορά που θα σας πάρει τηλέφωνο ο Gates προωθείστε την κλήση απ'ευθείας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί αν δεν το κάνετε πείτε μας να σας κατατάξουμε στους φιλικούς δικηγόρους που δέχονται διαταγές από εγκληματίες!"



Δες και θαύμασε. Την ευχαριστούμε θερμά.



Για επικοινωνία: "O Hobbs είχε πει ότι η εξουσία δεν έρχεται μέσω μιας επιβολής από πάνω αλλά από την επιλογή των ατόμων που νιώθουν πιο προστατευμένοι όταν παραιτούνται και παραδίδουν την ελευθερία τους σε τρίτους"Πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές με τις βόμβες που έπεσαν στο Palazzo del Potere από τη θαυμαστά γενναία Ιταλίδα βουλευτίνα Sara Cunial. Ανοίγοντας το κουτί τις Πανδώρας, μίλησε για τα πάντα. Στέρηση ελευθεριών, μαζικό εμβολιασμό, πολυεθνικές, νανοτεχνολογίες, δικατορικό έλεγχο ακόμα και στα παιδιά, αλλαγές στη ζωή μας, βαθύ κράτος και Νεα Τάξη Πραγμάτων, εικονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και πολλά άλλα.Αλλά πάνω από όλα περιέγραψε τις πολλαπλές παρεμβάσεις Gates που προφανώς δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.Προσέξε την τρεμάμενη φωνή της, την ένταση αλλά πάνω από όλα το θάρρος να μιλήσει για όλους εμάς που αισθανόμαστε τον ολοκληρωτισμό τους να κάνει γοργούς βηματισμούς.Έκλεισε συμβουλεύοντας τον πρόεδρο Conte. "Την επόμενη φορά που θα σας πάρει τηλέφωνο ο Gates προωθείστε την κλήση απ'ευθείας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί αν δεν το κάνετε πείτε μας να σας κατατάξουμε στους φιλικούς δικηγόρους που δέχονται διαταγές από εγκληματίες!"Δες και θαύμασε. Την ευχαριστούμε θερμά.Για επικοινωνία: [email protected] Keywords fake newsvaccinesconspiracynew world orderinformation

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